En Colo Colo se armó gran molestia por lo que fue el desempeño arbitral en el duelo en el que los ‘Albos’ igualaron a un tanto ante Deportes Copiapó, en la que su entrenador no quedó para nada conforme por los distintos cobros del juez.

Durante esta jornada, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón habló con Radio Cooperativa y se refirió a lo que fueron estos reclamos, en la que apoyó la postura de su DT, con una polémica acción que se vivió en el Superclásico ante la U.

“Es muy reiterado, como que de repente que uno siempre se queja del arbitraje, pero hay que repetirlo nuevamente, la verdad es que nosotros tuvimos un jugador menos que es Carlos Palacios por una falta que le hicieron en el partido anterior, desde hace 15 días atrás, que no se juzgó como se tenía que juzgar”, comenzó señalando Morón.

Sobre lo que fue el juego ante los norteños, el ex portero justificó lo que fueron las quejas ante el poco minutaje de juego que se dio tras la perdida de tiempo y distintos parámetros de cobros.

En Colo Colo hubo quejas por el arbitraje | Foto: Photosport

“Me pareció excesivo el tiempo que se perdió en el partido y no se justificaba con lo que se dio -de descuentos. Las cosas más claras son esas, que a veces no es la misma Justicia para un lado o para otro”, detalló.

“Pondré un caso, lo reconoció el árbitro cuando terminó el partido, Hugo Roldán se acercó y le dijo ‘¿por qué me echaste?’. El respondió que ‘solo por acercamiento’, eso lo escuché del árbitro y yo le pregunté qué le pasó cuando protestó Richard Leyton, que salió de la banca, llegó a la mitad de la cancha, le protestó y sacó amarilla… es lo mismo”.

Finalmente, Morón explicó que es consciente de que para los árbitros debe ser un tema complejo el poder lidiar con distintas criticas, pero que él en su sano juicio como en defensa del club debe hacer notar estos fallos.

“Cuando no hay Justicia en ese sentido, igualdad de criterio, entonces me llama la atención, no puedo dejar de manifestarlo, sé que a los árbitros les duele que estemos constantemente diciendo, pero los errores no los cometo yo, los cometen los árbitros”, finalizó.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Quinteros sobre el arbitraje?

El DT de Colo Colo finalizado el duelo ante Deportes Copiapó señaló “el arbitro favorece a los equipos que se tiran todo el tiempo, no les saca amarillas, corta la jugada, adiciona poco”.