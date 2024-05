Daniel Morón no está ni ahí con la brujería que azotó a Colo Colo en la previa ante Deportes Iquique: "Me interesa el fútbol"

La previa del partido entre Colo Colo y Deportes Iquique estuvo marcada por la polémica que se armó en Redes Sociales en torno a la ‘brujería’ que azotó al plantel masculino, algo que fue tema antes, durante y después.

Uno que no le hizo el quite a la polémica fue nada más ni nada menos que Daniel Morón, quien habló una vez finalizado el compromiso y abordó la situación que generó revuelo en la previa frente a los dragones celestes.

Colo Colo derrotó a Deportes Iquique por 3-0. | Foto: Photosport

“Son cosas que a mí no me interesan. Me interesa el fútbol, a eso es lo que vinimos. Hoy ustedes vieron cómo respondió el equipo y eso es lo importante”, fueron las palabras del gerente deportivo de Blanco y Negro en primera instancia.

Morón valoró el compromiso del equipo para sobreponerse a la polémica y lucir, probablemente, el mejor partido en lo que va de la era Jorge Almirón en los albos: “Colo Colo es una institución donde, aparte de otras ramas, el fútbol es una de las más importantes y hoy demostró ser capaz y estar a la altura por sobre cualquier cosa”, complementó.

Lo cierto es que el Cacique logró tres puntos importantes en el norte grande del país, los cuales le sirven para quedar a dos puntos de Universidad de Chile a la espera de lo que los azules hagan en el día de hoy ante Ñublense en el Estadio Nacional.

Colo Colo en la tabla

Los albos marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 26 puntos, uno menos que Coquimbo Unido y Universidad Católica; dos menos que Universidad de Chile.