Colo Colo sacó un empate en la agonía ante Coquimbo Unido y quedó a 8 puntos de Cobresal, que es el gran líder del fútbol chileno en la Primera División. El periodista Danilo Díaz realizó su análisis del compromiso y sólo tuvo aplausos para Leonardo Gil.

El Colo Gil fue clave y fundamental en el equipo de Gustavo Quinteros, ya que entregó el córner para el 1-0 y también tuvo injerencia en la conquista de Óscar Opazo para el 2-2 ante los aurinegros.

Ante ello, el “Tenor del Pueblo” en ADN fue claro para aplaudir el gran rol de Gil en el mediocampo del Cacique, que sigue en la pelea por el título de la Chilean Premier League.

“Gil es la bandera del equipo, fue el jugador que sostuvo al equipo en los momentos complicados y el que llevó a este Colo Colo en los momentos más duros del partido“, expresó Díaz.

Leonardo Gil brilló en el mediocampo de Colo Colo (Photosport)

También, Díaz reiteró directamente el rol de Gil. “A Colo Colo le costó, pero la bandera de este equipo, el más regular terminó siendo Gil, porque en los momentos más complejos siempre la pidió y siempre desahogó“, sentenció.

Además, el periodista en el panel de ADN aplaudió a otros futbolistas más con lo realizado por el Cacique y Díaz destacó que Colo Colo como expresión futbolística también algo pudo hacer ante Coquimbo.

“Se la fueron arreglando con las dificultades. Saldivia entró bien, me pareció que fue adecuado. Colo Colo me pareció también que Bolados no entró fuera del partido, termina con un remate interesante. Coquimbo mereció algo más y Colo Colo fue punzante y el empate está bien”, terminó.