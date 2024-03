Danilo Díaz despedaza sin asco a este jugador en Colo Colo por su bajo rendimiento: "No se le ve rápido, ni..."

Colo Colo sumó un negativo resultado en su visita a la cuarta región, en donde los dirigidos por Jorge Almirón solo consiguieron una igualdad sin tantos ante Coquimbo Unido, sumando un nuevo duelo sin poder quedarse con los tres puntos en el Campeonato Nacional.

A lo que fue este compromiso, el periodista nacional, Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para desmenuzar el rendimiento del equipo ‘Albo’ en esta jornada, en donde despedazó a Carlos Palacios por su bajo rendimiento ante los ‘Piratas’.

“Palacios bajísimo, jugó un partido de 1 a 7 de nota 3. Es un jugador de chispazos, de ráfagas”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el comunicador expresó que la ‘Joya’ no ha podido consolidar sus grandes destellos que mostró en la parte final del año pasado, en donde remarca que nuevamente está siendo un jugador que no marca diferencias en el terreno de juego.

Palacios no tuvo un buen rendimiento en esta jornada | Foto: Photosport

“En esas ráfagas, a veces de ráfaga de tres o cuatro partidos, como ocurrió el año pasado cuando se puso más a tono, pero no es un jugador que pueda marcar la diferencia, generar desequilibrio a partir de la maniobra inicial y en la posición que él juega, él tiene que generar ahí, porque sino ya no puede”, explicó.

Cerrando con el tema de Palacios, el ‘Tenor del Pueblo’ fue tajante con su nivel actual “no se le ve rápido, no se le ve explosivo cómo cuándo apareció en la Unión Española y eso es una responsabilidad de él”.

Díaz emplaza el pensar de Gil

Finalmente, Díaz habló sobre lo que fueron los dichos de Leonardo Gil, quien se quejó por el planteamiento del equipo rival, en la que no se mostró para nada de acuerdo con sus dichos y además, remarcó en el gran problema que ha tenido el equipo de Jorge Almirón en los últimos partidos.

“Gil se queja del planteo del rival y que no los dejan jugar, pero bueno, si no los van a dejar pasar, esto es un juego de oposición, si el rival te juega de esa manera y tú eres el equipo grande, tu tienes la obligación de tratar de quebrar eso y Colo Colo no pudo”.

“A Colo Colo le pasó lo mismo que la semana pasada, la diferencia fue que con ímpetu y por ser el clásico, empujó a la Universidad de Chile en sus últimos metros, pero en el primer tiempo Colo Colo fue cortado”, concluyó.