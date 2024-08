Colo Colo ha dicho adiós a lo que es este mercado de pases tras oficializar en las últimas horas a sus dos últimos refuerzos para esta temporada, tratándose de Mauricio Isla y Cristian Riquelme.

Ante esta situación, el ex futbolista, Dante Poli se dio el espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para dar las razones por las que cree que Colo Colo fichó al ex lateral de Everton de Viña del Mar, en la que siente que su llegada no solamente es por que cumple por el minutaje sub 21.

“Yo sí creo que lo de Riquelme tiene que ver que le suma a su proyección y capacidad y el entender de que ya definitivamente Daniel Gutiérrez no va ser un lateral de proyección para Colo Colo en un futuro, lo va ser Riquelme, lo metes a él”, partió señalando Poli.

Dentro del tremendo debate que se forjó en el panel ante la llegada de Riquelme, el ex zaguero defendió con todo la oportunidad que se le presentó a Colo Colo por el jugador, en la que incluso, puede terminar siendo un gran negocio a futuro para el club, debido a la proyección que pueda tener el jugador.

Riquelme fue presentado en Colo Colo | Foto: Photosport

“¿Cuál es la incoherencia? es el negocio, para ellos Riquelme es un negocio, es un jugador proyectable y más en el puesto, es un jugador de proyección, que tiene talento, que tiene opción de ser un buen negocio para Colo Colo en un futuro, te asegura minutos sub 21, es la mezcla perfecta”, apunta.

Finalmente, Poli entró al ámbito de las comparaciones e indicó que siente que Cristian Riquelme tiene mucha más proyección que Daniel Gutiérrez, el juvenil albo que también pedía minutos sub 21 para este año en el ‘Popular’.

“Riquelme es mejor que Gutiérrez, desde la contingencia, desde los minutos necesarios y de la proyección también. En el futuro puede ser un buen proyecto para Colo Colo, es un buen jugador”, cerró.