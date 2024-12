Una de las grandes teleseries en este mercado de pases parece estar llegando a su fin, puesto que Brayan Cortés ya estaría preparando las maletas para partir desde Colo Colo al León de México.

Y es que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, le había puesto un ultimátum al cancerbero nacional de 29 años sobre su continuidad en el Cacique y este no habría respondido a la propuesta de la concesionaria que maneja los hilos del club albo.

Es por esto que el cambio de equipo del guardameta de La Roja ha generado una ola de comentarios negativos de los hinchas del Popular en el Instagram del portero iquiqueño.

Dante Poli sobre las críticas que ha recibido Brayan Cortés

Quien salió al paso sobre esto fue el exjugador y ahora comentarista deportivo, Dante Poli, que utilizó su tribuna en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro y le echó la culpa a Mosa de provocar estos dichos contra Cortés.

“A mí me da la sensación de los no muchos que lo criticaron tiene que ver con cómo lo expuso Aníbal Mosa. A mí no me gustó esta forma que dejó en entredicho el cariño que podía tener Cortés con Colo Colo. Me da la sensación que dejó un ambiente enrarecido culpando a Cortés y sus asesores”

Cortés dejará tambaleando la portería de Jorge Almirón | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Es indiscutible que él (Cortés) quiera lanzar su carrera a nivel internacional, pero este contexto que abrió Aníbal Mosa, cuidando los intereses de Blanco y Negro, terminó generando un ambiente agresivo con lo de Cortés”

Brayan Cortés se despidió de Colo Colo

Cabe destacar que el iquiqueño le dijo adiós a los albos a través de sus redes sociales. Agradeció el apoyo y explicó su partida desde el Estadio Monumental tras no renovar su contrato.