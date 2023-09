Dante Poli le cierra la puerta rotundamente a la continuidad de este jugador en Colo Colo: " Ya no se justifica"

Colo Colo piensa en lo que será la parte final del Campeonato Nacional, pero también comienza a seguir de cerca lo que son el tema de las renovaciones de ciertos jugadores para la temporada 2024.

Ante dicho tema, el ex futbolista, Dante Poli tomó la palabra en ESPN para desglosar lo que es la continuidad del jugador argentino, Agustín Bouzat en el ‘Cacique’, en la que indica que es muy difícil que pueda seguir debido a su alto costo de pase y su rendimiento en el club.

“Es uno de los que termina contrato, habría que hacer el uso de opción de compra, pero se ve difícil, es una cifra teórica que es compleja. Fue relevante en el primer semestre, pero después se fue cayendo”, comenzó señalando Poli.

Para el otrora defensor la continuidad de Bouzat se hace muy compleja por la razón de que ocupa cupo de extranjero, algo hoy en día está siendo un problema en Colo Colo debido a que tienen saturada dicha zona.

Poli no avala la continuidad de Bouzat en Colo Colo | Foto: Photosport

“Si él fuera chileno y el plantel tuviese que estar completo para enfrentar lo que significan siempre los desafíos de Colo Colo, uno podría eventualmente analizarlo”, explicó.

Finalmente, Poli declara que los cupos de extranjeros deben ser ocupados por jugadores que le den jerarquía y un salto de calidad dentro del equipo, algo que para él, Bouzat no ha cumplido, por lo cuál no justificaría una posible continuidad.

“Pero para un extranjero que ocupa un cupo, con lo relevante que es para mí alguien que venga y que ya lleva un tiempo en definitiva y no se ha logrado consolidar o marcar las diferencias que efectivamente son necesarias para estar en un equipo como Colo Colo, me parece que ya no se justifica”, cerró.

¿Cuántos goles ha anotado Agustín Bouzat en Colo Colo?

El único tanto que ha anotado el jugador argentino de manera oficial fue el que marcó el 23 de octubre en la victoria de Colo Colo por 2-0 ante Coquimbo Unido.