El ex jugador de fútbol nada contra la corriente y explica por qué aprueba a Gonzalo Castellani pese a las críticas que caen sobre el jugador.

Dante Poli nada contra la corriente y explica por qué aprueba de mantera contundente a Gonzalo Castellani: "Me gustó"

Jorge Almirón sorprendió en el día de ayer frente a Alianza Lima con un esquema rupturista y Gonzalo Castellani de titular, jugador que llegó hace pocas semanas y recién está mostrando sus primeras armas con los albos.

El ex jugador de Unión La Calera no incidió mucho en el juego e incluso tuvo varias equivocaciones en el control, situación que generó el murmullo en el Estadio Monumental. Además, los hinchas albos en Redes Sociales no evaluaron bien el desempeño de él.

Uno que nadó contra la corriente por Castellani fue Dante Poli, ex jugador de fútbol quien, en ESPN Chile, lo defendió y explicó por qué aprobó su partido en la amarga igualdad frente al conjunto peruano.

Castellani no brilló ante Alianza. | Foto: Photosport

“A mí me gustó lo de Castellani en su rol para ser un tipo que en su simpleza distribuyera, no para generar un pase entre líneas”, dijo dejando muy en clara cuál era la función que tenía Castellani dentro del equipo.

Bajo ese mismo punto de vista, Poli complementa diciendo que “En líneas generales me parece que él cumple lo que se le pide, era el resto los que pretendían desde cierta libertad que tuvieran mas responsabilidad en el tema del ataque, pero se fue desgranando en medida que el equipo rival se fue defendiendo cada vez más”, sostuvo.

Palabras más, palabras menos, lo concreto es que Gonzalo Castellani sorprendió a todos con su titularidad en el día de ayer y no pudo mover la balanza para generar juego ofensivo en Colo Colo que se quedó con las ganas de celebrar.

El próximo partido de Colo Colo por Copa Libertadores

El jueves 9 de mayo será el próximo partido de los albos por Copa Libertadores de América, donde deberán recibir la visita de Fluminense por la Fecha 4 del Grupo A.