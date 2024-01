Colo Colo está muy próximo a comenzar lo que será su pretemporada de preparación para lo que será el 2024, en la que el entrenador argentino, Jorge Almirón será el DT que comandará al ‘Popular’ en este nuevo ciclo.

En esta jornada, el atacante paraguayo, Darío Lezcano llegó a suelo nacional para sumarse próximamente a los trabajos de Colo Colo, en la que habló de lo que fue su desastroso 2023 y en el que indica que viene renovado para este nuevo año.

“Fue una temporada mala para mí, no fue tan fácil, pero eso ya paso, me lesioné, muchas cosas me han pasado. Pero yo seguía entrenando para ponerme bien, no tuve la oportunidad, pero eso ya pasó”, comenzó señalando Lezcano.

Ya poniendo el foco para el 2024, el delantero del ‘Cacique’ se ilusiona con todo para poder revertir lo que fue su rendimiento en el 2023 y avisa que hará todo lo posible para aquello, ya sea en Colo Colo u otro club.

Lezcano no tuvo un buen 2023 con Colo Colo | Foto: Photosport

“Hay veremos (su futuro), vengo con mucha ilusión, con mucha fuerza de querer hacer bien las cosas, de dejar atrás el 2023 de todo lo que me pasó, ahora quiero hacer todo bien”, explicó.

Finalmente, Lezcano fue consultado sobre la partida de Gustavo Quinteros y el arribo de Jorge Almirón a la banca de Colo Colo, en la que no tuvo muchas palabras para aquello,

“(Salida de Quinteros) No quiero hablar de eso. (La llegada de Almirón) Después vamos hablar de eso”, concluyó.

¿Cuáles fueron los números de Darío Lezcano en el 2023 en Colo Colo?

Darío Lezcano anotó cuatro goles en la temporada 2024 con el Cacique, tres por el Campeonato Nacional 2023 y uno por la Copa Chile. El ariete sumó 391 minutos en cancha.