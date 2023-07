Darío Lezcano rompe el silencio para hablar de su presente en Colo Colo. El delantero paraguayo de 33 muestra su felicidad por marcar en el triunfo 6-1 de los albos ante Unión La Calera por la Copa Chile.

“Muy contento por aportar otra vez con un golcito al equipo para eso trabajamos cada semana. Contento porque el equipo la semana pasada no pudo hacer los goles que nos podían ayudar mucho para pasar, pero ahora es otra cosa y estamos muy contentos”, expresa el atacante en conversación con TNT Sports.

El arieta se refiere a su complicación física que le impidió rendir en el primer semestre. “Llegué bien, entrenando. Después me lesioné otra vez la rodilla derecha y no podía salir de ahí. Me daba ese problema en la rodilla derecha, entonces no estaba al 100%”.

La conversación de Darío Lezcano y Gustavo Quinteros en Colo Colo

Darío Lezcano desclasifica diálogo que tuvo con Gustavo Quinteros para quedarse en el Cacique. “Hablé con el profe y me dijo que necesitaba jugadores que estuvieran al 100%. Me mentalicé, hablé con él, le dije voy a trabajar al 100%, solo, aparte, ver cómo hago para llegar al cien por cien como quiere él, ahora gracias a Dios estoy al cien”.

Darío Lezcano no quiere dejar una mala imagen en Colo Colo (Foto: Photosport)

“Ya estoy al 100%, depende del profe. Ya habíamos hablado, le dije que estoy a su disposición. No le exijo tampoco, porque el que manda es él”, complementó el ex Juárez”.

Para cerrar explica por qué decide seguir. “Tengo contrato primero. Después vine por un sueño y no quiero salir de acá así como estuve el primer semestre. Ahora trabajo el doble para poder demostrar lo que yo sé hacer y ayudar al equipo”.