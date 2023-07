Reivindicatoria jornada para Colo Colo luego de quedar eliminado en la Copa Libertadores. Los albos golearon a Unión La Calera con gran actuación de Carlos Palacios, el que marcó tres de los seis tantos.

El formado en Unión Española afirmó terminado el partido que “hicimos un gran partido en conjunto de equipo. Se notó la dinámica, el trabajo de la semana con el cambio de esquema.A los hinchas se la debíamos y se van contentos, felices y esperemos seguir por este rumbo”.

Palacios no esconde que fue su mejor jornada desde que llegó desde Brasil. “Sí, me sentí cómodo, el profe me dio la confianza, los compañeros también. Eso te da un plus. A medida que uno se va sintiendo mejor en el partido, va agarrando más confianza. Vamos a seguir trabajando. Es trabajo, sacrificio. Falta mucho por mejorar y espero seguir así”, afirmó.

Carlos Palacios se lleva el balón para su casa luego de los tres goles (Photosport)

Respecto a sus anteriores partidos, el mediapunta explica que “cuando llegué venía sin rodaje, no venía jugando tanto. Me costó un poco al principio. Ya me vengo sintiendo cómodo. Cerrando el primer semestre cerré un ciclo y ahora comencé otro y lo empecé así, espero se vengan muchas alegrías”.

Para el final, Palacios deja en claro que “cerramos un ciclo, el primer semestre, lo que fue para atrás ya pasó. Partimos este nuevo ciclo así, estamos cerca en todo ámbito, queremos ganar la Copa Chile, el Campeonato y llegar bien lejos en la Sudamericana. Tenemos muchas cosas para trabajar, mejorar y ser un mejor equipo”.