En Colo Colo encontraron a su nuevo entrenador y ya lo anunciaron. Se trata del argentino Jorge Almirón, quien reemplazará a su compatriota Gustavo Quinteros en la banca del Cacique, quien estuvo tres años y dos meses en el cargo.

El director técnico de 52 años fue confirmado ayer en la reunión de directorio de Blanco y Negro, mientras que el presidente de la concesionaria, Alfredo Stohwing, puso altas expectativas en su contratación: “Es uno de los entrenadores más importantes que ha llegado al fútbol chileno”.

Cabe recordar que Almirón viene de llegar a la final de la última Copa Libertadores con Boca Juniors, pero rescindió su contrato tras caer ante Fluminense, luego de siete meses al mando del Xeneize.

Anteriormente había dirigido a Elche, Atlético Nacional, Independiente de Avellaneda, Lanús, entre otros. Su campaña más destacada la hizo con el Granate, donde fue subcampeón de la Libertadores en 2017, aunque a nivel local ganó tres títulos en Argentina en 2016.

Jorge Almirón enfrentó a Colo Colo con Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La sacrificada infancia de Jorge Almirón

Pero lo que muchos no conocen del nuevo técnico del Cacique, es su sacrificada infancia, ya que a los 14 años debió comenzar su vida laboral para ayudar económicamente en su hogar. Hace algunos años, el exfutbolista relató parte de su historia, en la que confesó haber trabajado como carpintero.

“Viví una niñez cargada de felicidad. Estudiaba y jugaba a la pelota, como cualquier chico. Hasta que hubo un momento duro y tuve que salir a laburar. Primero, con mi tío carpintero. Después, en una fábrica de bronce“, contó en palabras que replicó TyC Sports.

“Hacía picaportes de puertas y ventanas, laburaba de 7 a 17 y terminaba muerto. Eso me ayudó a mantener siempre los pies sobre la tierra y conocer el sacrificio que debe hacer uno para progresar“, expresó.

Se encontró con la oportunidad de ser futbolista

En medio de estas labores en la fábrica de bronce, le llegó la oportunidad para ser futbolista en su natal San Miguel, Buenos Aires, al darse cuenta de sus condiciones.

“El dueño era dirigente de Chacarita. Pero me vieron de San Miguel y aunque no había hecho divisiones inferiores, me ficharon. Desde ese momento, me dediqué exclusivamente al fútbol“, confesó Almirón.

Luego de aquello, el otrora volante inició una ascendente carrera en el fútbol. Su primer salto al extranjero lo dio en Chile, siendo refuerzo de Santiago Wanderers en 1994. Con el Decano ascendió a Primera División un año más tarde, siendo uno de los tres títulos que consiguió como jugador.

Jorge Almirón jugó en Santiago Wanderers en 1994 y 1995.

Tras 27 años Almirón regresa a este lado de la cordillera, ahora como entrenador del cuadro popular, firmando un vínculo hasta 2025.