Colo Colo está enfocado en conseguir el Campeonato Nacional 2023. Los albos dependen de sí mismos para conseguir el bi a nivel local. De lograr la consagración nacional, Patricio Yáñez considera que Gustavo Quinteros tendrá un especial mérito.

“Si Colo Colo es campeón con lo que tiene, ¡chapó para Quinteros!”, señaló el mundialista de España 1982. Esto no gustó nada al periodista, Juan Cristóbal Guarello. “No, no, no. ¿Sabes por qué no, Pato? ¿Y lo que tiene Cobresal? ¿Y lo que tiene Huachipato?”.

Yáñez continuó con su punto de vista: “Yo estoy hablando de Colo Colo”. Anteesto Guarello volvió a replicar. “Ah, bueno… ¿y contra quién juega Colo Colo? ¿Juega contra el Manchester United? No po, juega contra Huachipato, Cobresal y Unión Española. Esos son los rivales y tienen menos”.

El exfutbolista explicó su opinión. “En un momento parecía que Colo Colo enfrentaba al Manchester United de lo mal que jugaba. Jugadores que no respondieron. Cinco o seis refuerzos y ninguno de ellos”.

Gustavo Quinteros busca el bicampeonato con Colo Colo (Foto: Photosport).

La situación sacó de las casillas a Juan Cristóbal Guarello, quien en voz alta contestó. “No me des tanto la razón, Pato. Más me das la razón”.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 volvió a mencionar que Gustavo Quinteros tendrá todo el mérito. “Chapó con lo poco que tiene Quinteros si es campeón”. El conductor de la Hora de King Kong no se quedó ahí. “Con el plantel que tiene lo mínimo es que salga campeón”.