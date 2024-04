Colo Colo no tuvo mayores problemas para superar a Unión La Calera el fin de semana pasado y trepar un poco en el Campeonato Nacional 2024, donde ostenta 16 puntos y se ubica a 8 unidades de Universidad de Chile que marcha solitario en la punta.

Para el compromiso frente a los caleranos, Jorge Almirón nuevamente dispuso de un mediocampo poblado con Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil, quien cada vez suma más críticas por parte de los hinchas.

El que analizó al mediocampo del Cacique fue Manuel de Tezanos, quien en Balong y en conversación con Gonzalo Fouillioux, apuntó al ex Rosario Central para salir del equipo titular de los albos.

Vicente Pizarro cumplió un buen papel ante La Calera. | Foto: Photosport

“El que tendría que salir por rendimiento es Gil, no puedes sacar a Pavez porque le da equilibrio al equipo, Pizarro (Vicente) está jugando mejor que Gil creo yo y no me imagino que saque a Vidal por ninguna circunstancia”, dijo.

Fouillioux, por otro lado, cree que Vicente Pizarro debe ser titular en el equipo de Jorge Almirón: “Para mí no está para salir… sin ser un jugador exuberante físicamente, no es lo suyo, sí te da un poco más de ritmo a un mediocampo que son todos jugadores que pasan los 30 años”, aseguró.

Ahora, habrá que esperar a ver qué decisión toma Jorge Almirón pensando en el duelo del día sábado ante Cobresal y sabiendo que la próxima semana el Cacique se juega la vida en Copa Libertadores recibiendo a Fluminense de Brasil.

Los 8 días del terror que tendrá Colo Colo

Los albos visitarán el sábado a Cobresal en el norte, luego el jueves de la próxima semana deberán ser locales ante Fluminense y cerrarán la semana el domingo visitando a Audax Italiano en la horrible cancha del Estadio Bicentenario de La Florida.