Jorge Almirón es oficialmente el nuevo entrenador de Colo Colo. El adiestrador argentino de 52 años llega tras la reciente temporada dirigir a Boca Juniors y llegar hasta la final de Copa Libertadores.

Tarea que intentará repetir en el Cacique en este 2024 que parte para los albos desde la fase previa. Y que para ello necesitará refuerzos, por lo que volvió a aparecer el nombre de Arturo Vidal.

“He tenido poco tiempo y he visto a los jugadores que están y algunos que podrían sumarse. Hablar de Arturo Vidal, lo ví jugar muchísimo. Todos sabemos la importancia que tiene. Ahora depende de él también, jugó acá y si quiere jugar acá”, expresó Almirón.

Tras ello, volvió a referirse al tema y apuntó a que primero debe reunirse con el King para conocer su situación. Pero que esta el deseo totalmente para que regrese al Cacique. “Yo soy muy cauto. Nunca he hablado con él. No tengo gente que lo ha tenido. Sé lo que representa en el hincha. Si dependiera de mí, sí me gustaría tener un jugador así. Pero como dije depende de él si quiere venir”, sentenció.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Jorge Almirón?

Hasta el momento el King se encuentra sin club tras su salida de Paranaense. Con 36 años está en calidad de jugador libre por lo que podría ser más viable su llegada a Colo Colo.

Incluso en sus transmisiones de Twitch se refirió al nuevo entrenador del Cacique. “Es un buen técnico, por algo llegó a la final de la Libertadores y ha estado en buenos equipos. Es máquina. Ojalá le vaya muy bien en Colo Colo”, recalcó Arturo Vidal.