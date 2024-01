Este martes 9 de enero llegó a Colo Colo su nuevo entrenador. Se trata del argentino Jorge Almirón, quien arribó al país en horas de la mañana y a media tarde fue presentado de forma oficial en conferencia de prensa.

El ex Boca Juniors firmó por dos temporadas y tendrá la difícil misión de reemplazar a Gustavo Quinteros, quien tuvo una gran cercanía con la hinchada colocolina.

En si primera atención a los medios, en la sala de prensa del Estadio Monumental, declaró:

– Su recuerdo del enfrentamiento de Boca Juniors con Colo Colo en la pasada Copa Libertadores.

“Pasa rápido el tiempo, siete meses de ese partido. Me acuerdo, uno hace un análisis de los rivales. Vinimos a jugar acá en este estadio, los primeros minutos vinimos con una idea de juego y nos costó, nuestro arquero fue figura. Después el equipo se pudo reacomodar y se ganó un buen partido. Fue muy parejo. Recuerdo jugadas puntuales, que también de algunos jugadores míos que habían trabajado muy duro, nos sorprendió algunos jugadores, pero no quiero mencionar nombres. Fue bastante pareja la serie”.

– Las gestiones para su contratación.

“Estando de vacaciones se comunica con mi representante Daniel (Morón), yo había tenido otras propuestas, pero por cierre de los torneos y fiestas los tiempos se alargan un poquito. Hicimos un zoom, me presentaron el proyecto Daniel con parte de la directiva del club. Primero que te quieran, mostraron mucho interés en que yo llegara al club. Un contrato con dos años y poder estar en el centenario del club”.

– La decisión de llegar a Colo Colo.

“Hubo un interés real geniano de que yo estuviera aquí, se habló de un proyecto con un proceso. Firme un contrato por dos años., eso es lo primero. Ojalá se pueda traer jugadores que puedan venir a reforzar al equipo. Estoy contento, muy entusiasmado, mi cuerpo técnico también, tomamos una decisión en conjunto. Sabemos que esto es una gran responsabilidad y estamos con muchas ganas de asumirla”.

– Las referencias del plantel de Colo Colo.

“Yo tenía las referencias inmediatas de haberlos enfrentado, de algunos jugadores que puedan llegara venir, de reforzar al equipo, prepararnos para un proceso. Para que todo un equipo se arme bien, fuerte, necesita un proceso. El tema del proceso para mí es fundamental”.

– Los pasos en su arribo a Colo Colo.

“Primero conocer al plantel, a los jugadores que tenemos. Tenemos una lista larga de los que van a viajar. Tengo referencias individualidades y colectivas. Los quiero conocer a todos y los puestos a reforzar es algo que lo estamos hablando con Daniel también. Este es un club grande y yo respeto mucho a los jugadores, si están en Colo Colo por algo es”.

Los refuerzos y Arturo Vidal

– Posible regreso de Arturo Vidal.

“Hablar de Arturo Vidal, yo lo vi jugar muchísimo, yodos sabemos la importancia que tiene ese nombre y dependerá mucho de él también, de las ganas que tenga. Estoy llegando y sé que es una pregunta del interés de todo el mundo y ojalá se pueda dar una posibilidad de charlas y en más profundidad con Daniel y el presidente. No hay nada para definir, estoy llegando y hablo de los que están hoy. Con el correr de los días veremos cómo se va a dar todo”.

“Qué entrenador podría prescindir de la jerarquía de Vidal. Pero su muy cauto con eso, no lo conozco. Sé que representa en Chile, lo que representa en Colo Colo, en el hincha. Si está en perfectas condiciones, quién no quisiera contra con un jugador así. Si quiere venir no soy yo el que la va cerrar las puertas. Si todo se reúne para que el pueda venir, sería extraordinario para todos”.

– Plazo para tener el plantel completo.

“Siempre es importante arrancar con el plantel completo para la pretemporada, pero estamos en Sudamérica. Iremos adecuándonos a los tiempos, no tenemos problemas en arrancar la pretemporada. La directiva ya esta trabajando en los refuerzos y tenerlos a tiempo”.

– Posible partida del arquero Brayan Cortés.

“No sé si algo concreto. Es un jugador importante para mí, es el arquero titular, hace poco jugó partidos en la Selección también. Es una pequeña posibilidad, pero dependerá mucho de la gana de emigrar o seguir. Siempre depende del jugador. Esperemos contar con él”.

Los objetivos con Colo Colo

– Los objetivos con Colo Colo este 2024.

“Los objetivos los iremos planteando. Armar un equipo fuerte genera expectativas. Los objetivos son todos, de pelear por el Campeonato, de pasar esta fase Copa Libertadores. Los objetivos son esos, traer refuerzos, hacer un equipo sólido y tener objetivos alcanzables”.

– La llave contra Godoy Cruz por Copa Libertadores.

“Iremos viendo, depende también de los jugadores, de cómo se vayan afianzando en la pretemporada, en la idea de juego. No tengo dudas que vamos a competir contra Godoy Cruz, esa diferencia de cinco partidos del torneo local, no creo que sea una diferencia. Estamos en un club grande y los jugadores están acostumbrados a esa responsabilidad”.

– Expectativas a nivel internacional.

“Mis expectativas siempre son grandes, no hay forma de llegar a una final de Copa Libertadores si no hay expectativas, si no hay motivación. Dependerá mucho del proceso, en mi cabeza siempre está en ganar”.

El sistema de juego de Jorge Almirón

– El planteamiento de los equipos de Jorge Almirón.

“Depende de uno cuando llega a los clubes, tiene que conocer la idiosincrasia, el momento que está viviendo, los jugadores que tiene. En todos los equipos que me tocó dirigir, la posesión fue nuestra y las situaciones de gol. Siempre fuimos más allá que cualquier rival. Colo Colo es un equipo grande y donde le toque jugar tiene que salir a ganar y a mí me gusta eso. Coincidimos en eso. Estoy seguro que a la gente le va a gustar como va a jugar el equipo. Que entiendan que los rivales se pueden meter atrás y buscar ese cerrojo para abrir los partidos”.

– Sistema de juego y juveniles

“Jugué muchos partidos en 4-3-3. Después cuando estábamos jugando instancias finales nos adaptamos en jugar 4-4-2. Eso lleva tiempo, lleva entrenamiento, lleva observaciones, darle confianza a las jóvenes. Depende muchas veces del acompañamiento del entrenador, del plantel, del vestuario, de los jugadores que tienen la personalidad para asumirlo. Los jugadores jóvenes tendrán que afianzarse pronto para ser protagonistas, acostumbrarse a la presión y eso lleva tiempo”.