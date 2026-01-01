Colo Colo le da el vamos a lo que será su 2026, en el que los ‘Albos’ esperan poder dejar en el pasado lo que fue un 2025 para el olvido y en este nuevo año, aspiran a ir por todo.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz trabajarán con todo para lo que será la próxima temporada, en la que no quieren volver a pasar un año plagado de sufrimiento y malas noticias.

Cuando se esperaba que en el ‘Cacique’ partirían con todo el optimismo este nuevo año, hay una noticia que impactó a todos los fanáticos en las últimas horas, con una figura del club que buscaría su salida del club.

Se trata del delantero Javier Correa, quien parece no estar muy conforme por lo que es su rendmiento en el ‘Popular’ y por esto, estaría viendo opciones para poder partir, en donde en las últimas horas apareció una gran opción para él.

Correa podría volver a Argentina | Foto: Photosport

Según informó el periodista argentino Agustín Zabaleta en su cuenta de ‘X’, Estudiantes de La Plata habría iniciado contactos con Correa para poder incorporarlo al reciente campeón del fútbol argentino para el 2026.

“Primeros contactos entre Estudiantes y Javier Correa. Tal como pasó a mediados de este año, las partes vuelven a acercarse para negociar un segundo ciclo en el Pincha. El jugador busca salir de Colo Colo”, partió señalando el comunicador.

“Cabe recordar que el delantero pasó al club chileno a cambio de $2.500.000 millones de dólares y firmo hasta diciembre del 2027. Habrá que ver qué tipo de operación ofrece la institución platense para convencer al Cacique”, terminó con su información.

Ante este escenario, los próximos días podrían ser cruciales dentro de Colo Colo para poder dilucidar que será del futuro de Javier Correa, quien deberá decidir si seguir en los ‘Albos’ o buscar una salida.

En Síntesis