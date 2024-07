Desde Colo Colo sacan la voz por Felipe Loyola y destapan la brutal oferta que le hicieron: "El jugador no quiso firmar"

Colo Colo sigue sin poder encontrar al lateral derecho que tanto quiere Jorge Almirón, toda vez que Mauricio Isla cada vez se ve más lejos del Estadio Monumental y ahora se conoció la negativa de Felipe Loyola por volver al equipo que lo formó.

El jugador de Huachipato tiene una oferta en la mesa de Independiente de Avellaneda, club trasandino que se lo quiere llevar por US$ 1,8 millones de dólares -según trascendidos- por la mitad de la carta del jugador.

Loyola le dijo que no a Colo Colo. | Foto: Photosport

La oferta es, en principio, incluso menor a la que Colo Colo puso sobre la mesa. Eso sí, fue el propio jugador el que le dio un portazo al Cacique y rechazó el ofrecimiento para buscar una oportunidad en el fútbol extranjero.

Desde el diario El Mercurio revelaron la postura de adentro de Colo Colo con una fuente que no fue revelada: “Ofertamos US$ 2 millones por la mitad del pase más ciertas variables. Pero el jugador no quiso firmar en Colo Colo”, aseguran.

Así las cosas, Felipe Loyola no llegará a Colo Colo por ningún motivo y su horizonte estaría en buscar una opción en Independiente de Avellaneda, pese a que el Cacique ofrecía más plata, torneos internacionales y pagos al día.

La carrera de Felipe Loyola

Fernández Vial y Huachipato son los únicos clubes que Felipe Loyola ha defendido de manera profesional a lo largo de su carrera, en donde ahora se podría sumar un 7 veces campeón de Copa Libertadores de América: Independiente.