Felipe Loyola es hoy uno de los grandes jugadores que, al menos en esta nómina, están en la Selección Chilena. El joven lateral de Independiente de Avellaneda, se ha ganado un puesto en base a esfuerzo y sacrificio, siendo que hace no mucho tenía un papel secundario en Huachipato.

El exlateral de los “Acereros” habló de esto durante la conferencia de prensa de La Roja, donde analizó lo que ha sido su renacer futbolístico desde que le tocó salir de Colo Colo, club donde se formó en las divisiones inferiores.

“Yo creo que todo es fruto del trabajo y el sacrificio. Si bien estaba en un puesto secundario en Huachipato, el trabajo que hice ahí obviamente ustedes no lo veían“, recalcó en primera instancia.

Luego, se refirió a su salida del cuadro de Macul y la mentalidad que lo llevó a nuevamente tener éxito: “Cuando salgo de Colo Colo, voy a Fernández Vial, seguía convencido de seguir creciendo y de aspirar a grandes cosas, eso me ha ido llevando a progresar cada vez más a puro trabajo, esfuerzo… perseverar”.

Felipe Loyola y el éxito en Independiente

Hoy por hoy, el chileno es uno de los jugadores más valorados por la hinchada del “Rojo”. En redes, en cada partido de su equipo, los hinchas lo alaban.

Sobre ello, Loyola añadió: “La mentalidad de creer en mí, creer que podía doblarle la mano al destino. Gracias a Dios se ha ido dando y se han ido reflejando fruto del trabajo de esos 7 meses en Huachipato que me tocó trabajar desde atrás y ayudar al equipo de donde me tocaba”.

Felipe Loyola habla de su perseverancia en el fútbol

Hoy en La Roja, agrega: “Comencé a jugar y me cambió todo muy rápido, me sentía preparado y me siento preparado. Es fruto del trabajo que me deja preparado para todas las situaciones que me han tocado vivir. Me queda mucho por mejorar todavía como jugador, y estamos en eso”.