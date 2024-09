El ex futbolista argentino tuvo duras palabras contra Arturo Vidal y sus dichos tras la serie con River Plate

Diego Latorre barre el piso con Arturo Vidal: "Es un grandísimo jugador, pero no tiene los..."

En Argentina sigue siendo un tema importante lo que fue la clasificación de River Plate a las semifinales de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Colo Colo, en la que un jugador en particular del ‘Cacique’ como lo es Arturo Vidal, está en boca de todos al otro lado de la cordillera por sus declaraciones.

Respecto a este tema, un histórico del fútbol argentino como lo es el ex futbolista, Diego Latorre ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN Argentina y abordó lo que fueron las palabras del ‘King’ anterior y posterior a la llave con los ‘Millonarios’.

“Hace poco hizo declaraciones con respecto al entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, después con los mismos compañeros de la Selección de Chile”, comenzó señalando Latorre.

Siguiendo en aquello, el hoy comentarista hizo un importante análisis sobre el jugador nacional, en la que indica que es un jugador con una tremenda trayectoria, pero cuestiona lo que son este tipo de acciones fuera de la cancha.

Vidal generó noticia en Argentina con sus palabras | Foto: Photosport

“Hay que entender que es un personaje pintoresco, que hizo una gran contribución en el fútbol, que es un grandísimo jugador, pero no tiene los patitos alineados en la cabeza, porque está claro que no los tiene”, explicó.

Finalmente, Latorre recalcó en que no pone en duda lo que ha sido la gran carrera que ha hecho Arturo Vidal, en la que lo endiosa por lo que ha sido futbolísticamente, pero que este tipo de declaraciones en lo que fue la llave ante River Plate, llegan a ser innecesarios.

“No lo juzgo de ese lugar, como un jugador de fútbol me parece extraordinario, yo lo juzgo desde ahí, después lo que haga con los gestos, provocando y demás, forma parte de su manera de ser, porque lo hace fuera de los límites de la cancha, tuvo otras actitudes, pero no lo juzgo, me parece bien y pintoresco, pero evidentemente los jugadores de River lo fueron a buscar porque también les molesto”, finalizó.