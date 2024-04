Este viernes 19 de abril está de aniversario Colo Colo. El club más laureado del fútbol chileno cumple 99 años y hay varias actividades organizadas, entre ellas un almuerzo de los históricos del equipo que fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1973.

Entre los emblemas de aquel elenco está Leonardo Véliz, ex delantero y seleccionado nacional. Y previo a aquella junta, el Pollo conversó con BOLAVIP y expresó sus mayores deseos para la institución alba, a un año del centenario.

“Primero que nada no pienso en triunfos futbolisticos ni nada. Sino que la institución se consolide como tal, que sea una sola fuerza dirigencial”, comenzó diciendo.

“Lo demás viene por consecuencia no más de lo que le estoy hablando, de una institución que se lleve con seriedad, con una cultura, con una filosofía institucional donde el hincha realmente se sienta representado. Eso es lo que ha faltado en Colo Colo en estos últimos años”, indicó.

En la misma línea, hizo un llamado a los dirigentes y también al actual plantel, en medio de un complejo momento deportivo.

“Espero que le peguen un golpe al timón los que manejan la institución, tanto los jugadores como el cuerpo técnico que hoy día están defendiéndonos, sepan ser dignos de estos 99 años que se van a cumplir“, lanzó el histórico.

Leonardo Véliz junto al Colo Colo 1973.

La remodelación del Estadio Monumental

En esta oportunidad, Véliz también entregó su parecer respecto a un gran anuncio que hizo hace unos días el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, sobre un nuevo proyecto para remodelar el Estadio Monumental.

“Las promesas no son promesas hasta que no se cumplen. Yo diría que todos esos anuncios siempre se utilizan en términos electorales, cuando vienen las elecciones. Y en Colo Colo vienen luego. No creo en eso todavía, pero todo puede suceder“, opinó.

“Imagínate la Católica, cuándo ibas a pensar que iba a tener su estadio remodelado. La Chile hace cuánto tiempo que viene prometiendo que van a tener su propio estadio y no pasa nada. Y Colo Colo ya es hora que vaya remozando su estadio, como lo prometió Blanco y Negro cuando recibió a Colo Colo en la quiebra y eso el hincha se olvida. Yo lo tengo clarísimo, porque fui parte de esas gestiones, con Mirko Jozic a la cabeza, y no se ha hecho más que un simple maquillaje“, completó el exfutbolista.

Los recuerdos del Pollo Véliz con Colo Colo

En medio de esta emotiva fecha para el pueblo colocolino, el Pollo Véliz también recordó sus mejores tiempos con el Cacique, defendiendo la consigna que el Colo Colo 1973 tenía un estilo de juego más vistoso que el campeón de la Copa Libertadores en 1991.

“No sé, eso se los dejo a los periodistas, a los que nos vieron jugar. Puede ser, pero el que ganó la Copa Libertadores 91 también merece estar dentro de los mejores equipos de la historia de este Colo Colo“, declaró.

“Por el paladar del hincha, el que nos vio jugar, claro, como expresión futbolística nosotros éramos realmente un equipo de temer y fuimos realmente un equipo considerado a nivel sudamericano dentro de los mejores que han habido en la historia de Colo Colo“, añadió.

Finalmente, escogió a su top 3 de los mejores compañeros que tuvo en el Popular: “Hay varios. El que más resalta aquí, para mí, es Carlos Caszely. Luego viene el Chamaco (Francisco) Valdés, para qué hablar del Negro (Sergio) Ahumada, compañeros con los que yo jugué. Esos para mí están en el podio de los compañeros que tuve“.