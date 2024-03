El diagnóstico de Ricardo Dabrowski sobre Guillermo Paiva: "Si la gente espera que sea un goleador, no, no es un goleador"

Colo Colo venció 2-0 al actual campeón del fútbol chileno Huachipato y donde fue titular el último refuerzo de los albos, el paraguayo Guillermo Paiva, el que fue reemplazado en el segundo tiempo por

BOLAVIP conversa con Ricardo Mariano Dabrowski, el que luego de observar el triunfo del Cacique hizo una radiografía completa del atacante.

“No es un goleador y me imagino que el entrenador decide la incorporación porque lo necesita en alguna posición, es un buen delantero, reitero que no es goleador, se tira mucho atrás, no está en punta constantemente y si el DT lo eligió para cumplir una función y es un aporte, fantástico”, asegura el Polaco.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 hace un llamado a la hinchada de Colo Colo para que no se ilusione con tener un jugador que marcará goles todas las fechas.

Ricardo Dabrowsi afirma que el paraguayo Guillermo Paiva no es un goleador.

“Si la gente espera un goleador, no, no es un goleador, puede marcar goles, pero no es un goleador que esté constantemente presionando al rival y que vaya a abrir la defensa, no es su característica”, asegura.

Dabrowski aplaude el partido de Colo Colo

El Polaco cree que el mix que hizo Almirón “es una necesidad de ritmo, la prevención del partido anterior donde entraron jugadores que no habían estado, lo importante es el resultado, se necesitaba ganar y se ganó”.

Dabrowski afirma que Huachipato no fue rival para Colo Colo donde los albos no pasaron zozobras en el estadio Monumental.

“No sufrió demasiado, fue un partido donde siempre tuvo el control, no tuvo un oponente que lo exigiera, la verdad que por lo que se vio fue un partido tranquilo”, cerró.