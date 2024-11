La mañana de este lunes 4 de noviembre comenzó con duras noticias para los hinchas de Colo Colo. Y es que Arturo Vidal, Leonardo Gil y varios jugadores más, se vieron involucrados en una polémica salida en un restorán capitalino.

El local estaba reservado para una eventual celebración si es que el “Cacique” levantaba la estrella 34. Eso no pasó ya que Universidad de Chile venció a Ñublense en Chillán. Pese a ello, fueron a festejar de igual forma tras vencer por 3 a 0 a Deportes Iquique.

Algunos videos se hicieron viral en redes sociales donde se veía al “Colorado” y al “King” en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, tras tratarse de un conflicto personal que presuntamente no habría pasado a mayores, no se ahondó mucho en el tema.

De igual forma, el exDT de Colo Colo, Claudio Borghi, dio su visión de este asunto en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Es una complejidad tremenda para el DT y el equipo, entre compañeros. Puede ser que alguien diga ‘yo estoy descansando y tú no’. Es todo un tema”.

En esa línea, el “Bichi” cree que esto podría traer consecuencias a nivel deportivo: “Siempre se mide los niveles de cortizol, que si un jugador tiene altos niveles puede sufrir lesiones. Es complicado“.

“Acá el problema es que fue una gran cantidad de jugadores. Y creo yo, como pasa siempre, la primera noticia es una bomba importante y después va bajando, pero si yo estoy acostumbrado a estar en esa noticia, no me hace tanto daño como a otro compañero que no está acostumbrado y le haga muy mal. Cuando uno es Arturo Vidal, va a salir todo lo bueno y lo malo, es algo bien normal”, añadió.

El veredicto del Bichi Borghi tras la nueva polémica de Colo Colo

Luego, el campeón del mundo con la Selección Argentina advirtió sobre los problemas que podría generarle este lío a Jorge Almirón: “Ahora el problema está en Almirón y cómo enfrenta la situación. Es verdad, es un momento libre y a veces uno no maneja situaciones personales, pero puede ser más grave”.

Al cierre, dijo tajante: “En mi época, no se reservaba un lugar para festejar. Yo me refiero a las consecuencias que puede llegar a tener una noticia como esta en un plantel de fútbol. ¿Por qué no esperar siete días más?”.