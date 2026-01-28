El mercado de pases del fútbol chileno se sigue moviendo con todo pensando en lo que es la temporada 2026, en donde cada uno de los equipos de nuestro país buscan seguir sumando incorporaciones antes de cerrar el mercado.

Uno de estos clubes que busca reforzar de buena forma su plantilla es Deportes La Serena, el conjunto ‘Papayero’ se prepara con todo para tener una buena actuación en la división de honor.

Por esto, los dirigidos por Felipe Gutiérrez buscan sumar nuevos nombres para este 2026 y por esto, ya tendría todo listo para oficializar un nuevo fichaje en este mercado, en la que sería un jugador con pasado en Colo Colo y que brilló en el exterior.

Se trata del atacante, Diego Rubio, quien tendría todo listo para ser nuevo refuerzo de Deportes La Serena para este 2026 según informó en el periodista Uriel Iugt en su cuenta de ‘X’ hace unos instantes.

Rubio tendrá su vuelta a Chile | Foto: Photosport

“Diego Rubio será refuerzo de La Serena. Llega en condición de libre tras su paso por Austin”, señaló el comunicador.

De esta manera, Diego Rubio tendrá su anhelada vuelta al fútbol chileno para este 2026, en la que desde hace unos mercados ya ha mostrado su interés en aquello y puntualmente a Colo Colo, club en el estuvo cerca de poder retornar.

Se espera que la oficialización de este fichaje se pueda dar dentro de las próximas horas, en la que Diego Rubio buscará mostrar su vigencia en el fútbol chileno en esta nueva temporada.