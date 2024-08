El fúbol está de luto tras el fallecimiento del defensor uruguayo Juan Manuel Izquierdo, quien fue compañero de dos jugadores de Colo Colo, los que mostraron afectados en redes sociales.

El zaguero de 27 años perdió la vida debido a una muerte encefálica después de un paro cardiorrespiratorio asociado a una arritmia cardíaca, según informaron desde el Hospital Albert Einsten de Sao Paulo, Brasil.

Cabe recordar que Izquierdo se desplomó en la cancha del Estadio Morumbi en el partido entre Sao Paulo y Nacional de Montevideo el pasado jueves 22 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

Inmediatamente fue trasladado en ambulancia al centro asistencial, donde estuvo internado por cuatro días. Su muerte dejó un profundo dolor en su familia, su club y también en todo el fútbol sudamericano.

Y en Chile dos de sus ex compañeros, con los que compartió zaga, se vieron muy afectados. Por un lado está Maximiliano Falcón con el que compartieron un tiempo en los cadetes de Club Atlético Cerro. Y el otro es Ramiro González, que fue su compañero en Atlético San Luis de México, en 2020.

Los mensajes de Maximiliano Falcón y Ramiro González por el fallecimiento de Juan Izquierdo

El Peluca, a través de una historia de Instagram, escribió: “Son cosas que no se entienden de la vida, hoy se va un colega nuestro, un hijo, un padre, un esposo, etc. Muchas cosas se le vienen a uno y no encuentra respuesta. Un gran y cálido abrazo a la familia, amigos y todos sus seres queridos, el futbol está de luto. QEPD Juan”.

Mientras que el central argentino recordó cuando jugaron juntos en tierras aztecas, publicando una foto en la que aparecen los dos con el resto del equipo.

“Que en paz descanses Negro, mucha fuerza a toda su familia”, redactó en una primera historia. Luego, sumó una segunda con el mensaje: “Llega mucho más cuando es alguien con el que te tocó compartir. Mucha fuerza a su familia”.

Mira a continuación las historias de los jugadores de Colo Colo:

Captura de la historia de Instagram de Maximiliano Falcón.

Captura de la historia de Instagram de Ramiro González.