En Colo Colo se encienden las alarmas por una posibilidad de salida que tendría una de las figuras del equipo. Se trata del defensa Maximiliano Falcón, titular indiscutido para el entrenador Jorge Almirón que estaría siendo sondeado desde el extranjero.

Así lo reveló este martes su representante, Gerardo Arias, en diálogo con el programa “Fuera de Juego” de la radio Carve Deportiva de Uruguay, donde adelantó que viajará a Chile en las próximas horas para reunirse con la dirigencia alba.

“Viajo hoy a ver a Maxi Falcón, que me llamó el presidente Colo Colo, que quiere reunirse conmigo. Así que viajo hoy y vamos a ver cómo es la situación. Tiene posibilidades de salida, anda muy bien. La verdad que hace tiempo jugó el 96% de los partidos en Colo Colo. Pero bueno, hay que seguir trabajando”, comenzó diciendo.

Luego, dio a conocer los mercados que andan tras los pasos del Peluca. Nuevamente son Brasil y México.

“Hay muchos equipos de Brasil y de México que están interesados y hay que trabajarlo. Lo que pasa es que eso hay que hablarlo con el presidente, el cual me llamó ayer. Nos tenemos que sentar. Él hace cuatro años que está ahí”, comentó.

Consignar que el libro de pases del fútbol brasileño cierra el próximo lunes 2 de septiembre y en el caso de la Liga MX el martes 10 de septiembre.

Luego, Arias ahondó en el gran presente de Falcón, quien viene de ser figura en la clasificación del cuadro popular a los cuarto de final de Copa Libertadores.

“En Colo Colo está muy bien, tiene contrato, está jugando muy bien. Hace tiempo que viene jugando de titular, todos los aprtidos de titular, es el jugador que jugó más partidos en elos últimos tres años en Colo Colo”, contó.

“Hizo el gol contra Junior que le dio la clasificación y Colo Colo es el equipo más grande de Chile, con muchos socios. Y bueno, están en eso, dándole para adelante”, completó.

Gerardo Arias, representante de Maximiliano Falcón.

Posibilidad de nacionalización

En la instancia, el Boca Arias también puso sobre la mesa la opción que el jugador de 27 años pueda nacionalizarse chileno y ser convocado a La Roja.

“Lo quieren nacionalizar para que juegue en la Selección de Chile. Estamos en una situación muy linda para el jugador y para nosotros”, indicó.

“Estamos todos dispuestos al diálogo. Hay que ver cómo nos plantean la situación, para eso viajo hoy para ver cómo me plantean la situación de Maxi Falcón. Le quedan siete meses para poder hacerse chileno”, reveló.

Al ser consultado por el deseo del ex Rentistas, el agente respondió: “Lo tengo que hablar con el jugador, no te puedo decir sí quiere o no quiere. El sueño de él es jugar en la Selección de Uruguay, como todo uruguayo. Pero bueno, hay que esperar, ver cómo son las situaciones, si lo citan, si no lo citan. Vamos a ver cómo son las cosas”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Maximiliano Falcón con Colo Colo?

Maxi Falcón tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2025, luego de haber renovado por dos temporadas a mediados de 2023.

Cabe recordar que el zaguero charrúa llegó al Estadio Monumental en octubre de 2020, en medio de un complejo momento de los albos.