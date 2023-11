Se acerca el fin del paso de Jordhy Thompson en Colo Colo, todo apunta a aquello. Ante la orden de arraigo nacional y la firma quincenal, el futbolista estaría muy cerca de partir del cuadro albo.

El FC Orenburg de Rusia es el cuadro interesado en el antofagastino y se iría al fútbol europeo con un préstamo con opción de compra, pese a que también, se habla de una supuesta posibilidad en el Emelec de Ecuador.

Datos más, datos menos, en Blanco y Negro no quieren dejar pasar esta oportunidad y ya se comenta cómo elaborarían el plan de contingencia, ante la figura legal que podría ayudar a salir a Thompson del país.

“Colo Colo y el jugador deben aprovechar esta oportunidad”

Danilo Díaz, en el programa Los Tenores de Radio ADN, fue claro y enfático, ante el presente del futbolista y aseguró que por lo vivido, en el ámbito judicial, el presente del deportista es revelador.

“Su carrera está prácticamente destruida, esa es la realidad”, dijo el reconocido Tenor del Pueblo, para luego agregar que “nadie de afuera te va a venir a buscar. Si se da esta coyuntura es como sacarte el Kino o el Loto solo“, afirmó el comunicador.

Es por eso, que el periodista instó al cuadro albo a no dejar pasar esta oportunidad. “Si Colo Colo tiene esta posibilidad la tiene que tomar y el jugador, también. Él requiere cambiar de ambiente y necesita un tratamiento porque no está bien”, manifestó el comentarista.

“Él debe tener conciencia”

Además, el Tenor no dudó en responsabilizar por todo lo sucedido al propio Jordhy Thompson, dando a conocer que “si él no tiene conciencia de todo lo que ha ocurrido y que él es el responsable de lo que ha sucedido, no hay mucho que hacer”, concluyó Danilo Díaz.

El martes es el día clave en la carrera de Jordhy Thompson (Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 26 de noviembre, cuando visite a Audax Italiano desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, partido válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2023.