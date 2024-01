Este martes 23 de enero fue el día elegido en Colo Colo para anunciar el primero refuerzo para la temporada 2024. Se trata de Arturo Vidal, ídolo del club y referente de la Selección Chilena que vuelve al club de sus amores luego de 17 años.

El King regresó a casa con 36 años y esta jornada tuvo una multitudinaria presentación en el Estadio Monumental, donde repletó la sala de prensa Alberto Arellano Moraga.

Cerca de 50 profesionales llegaron para hacerle las primeras consultas, en una ronda que duró casi media hora.

Ante tal expectación, en Bolavip conversamos con algunos periodistas que cubren constantemente al Cacique, para conocer sus impresiones respecto a esta retorno del volante de 36 años.

La opinión de la prensa de Colo Colo

Rocío Ayala (ADN)

– ¿Qué te parece el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo?

“Me parece tremendo el regreso de Arturo Vidal. Creo que le da un salto de calidad a la liga chilena, más allá de Colo Colo que obviamente es el equipo al que viene. Nos pone otra vez en el ojo del mundo, no solamente en Sudamérica, el mundo entero va a estar atento a cómo está Arturo Vidal, Colo Colo y Chile. En ese sentido, nos pone una responsabilidad súper importante”.

– ¿Qué se le exige a Vidal en su vuelta a casa?

“En un principio pensábamos que venía a retirarse, pero como él mismo se ha puesto a trabajar físicamente, yo creo que hay que exigirle lo que él pide: rendimiento, no sé si goles, pero la garra que siempre ha puesto en la cancha, que con ese liderazgo levante otros rendimientos. Es positivo lo que puede aportar Arturo Vidal”.

Rocío Ayala, periodista de Radio ADN. (Foto: Bolavip)

Cristián Ávila Soto (ADN)

– ¿Qué sensaciones te deja este regreso de Arturo Vidal a Colo Colo?

“Yo no recuerdo haber visto la sala de prensa de esta forma, han llegado varios ídolos acá a Colo Colo, Jorge Valdivia, Humberto Suazo, pero nunca vi tanta expectación como ahora, en el regreso de Arturo Vidal. Le va a dar jerarquía al fútbol chileno. Todas las miradas van a estar puestas en Arturo Vidal”.

– ¿Cuál debería ser el primer objetivo del King?

“El título local es el primer objetivo, con la llegada de Arturo Vidal hay ver los resultados, todo puedes pasar, pero apunta él a tener un objetivo más claro en la Libertadores. Ese será el primer paso de poder meterse en la fase de grupos y llegar a lo más alto”.

– Las lesiones, ¿serán tema?

“Va a ser tema para nosotros, en la prensa, todo lo que va a tener relación con el King. Desde que va citado o no, que vaya a la banca o no, que es titular o no, quién va a salir por el King… Vamos a tener harto tema con Arturo Vidal, todos los fines de semana, todos los partidos. No quiero ni imaginar que esté lesionado, por ejemplo, ojalá que no. Pero cuando esté lesionado, sea baja, se van a llenar todos los títulos en los portales y en la prensa”.

Cristián Ávila Soto, periodista de Radio ADN. (Foto: Bolavip)

La palabra de quién sigue el día a día del Cacique

Daniel Arrieta (TNT Sports)

– ¿Qué se espera de Arturo Vidal en este regreso a casa?

“Por lo que hemos escuchado de Arturo Vidal, él viene a competir, no es un jugador que él diga vengo a jugar en mi última etapa de mi carrera. Está claro que Arturo Vidal, por la mentalidad que tiene, viene a jerarquizar este equipo y viene a competir. Él lo dijo, quiere llevar a Colo Colo a lo más alto”.

– ¿Qué se le puede exigir a Vidal?

“Más que exigirle, yo creo que él lo va a demostrar solo, es un jugador que va a levantar mucho el nivel, la competencia interna y también va a ser un aporte para los jóvenes. Van a entender cómo entrena un jugador de la elite, cómo hace un jugador para llegar a este alto rendimiento”.

– ¿Es la contratación más importante que le haya tocado ver?

“Esta es la contratación más importante del último tiempo en el fútbol chileno. Uno dice la generación dorada comenzó el 2005 a salir a relucir y hoy después de casi 20 años comienzan a volver los jugadores, y creo que ha sido la contratación más importante que se ha visto en la sala de prensa”.

Daniel Arrieta, periodista de TTN Sports. (Foto: Bolavip)

La TV abierta también tiene algo que decir sobre Arturo Vidal

Andrés Mitchell (TVN)

– ¿Qué le parece el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo?

“Me parece que el retorno de Arturo Vidal va a jerarquizar primero la liga chilena y obviamente el plantel colocolino, competir con él en el día a día, ver como él entrena, me parece que también va a potenciar a los jóvenes y subir uno o dos peldaños el nivel del plantel”.

– ¿Cuál debería ser su primer objetivo en el su vuelta al Cacique?

“El primero objetivo que va a tener Arturo Vidal va a ser Copa Libertadores, sin duda alguna, porque es uno de los títulos que hace bastante tiempo Colo Colo no logra ganar y no ha podido consolidarse también en el plano internacional. Es un jugador que ganó cosas en el extranjero, que es muy ambicioso y todas las ganas que trae, me parece que la Copa Libertadores es sin duda el primer objetivo que va a tener el Rey Arturo”.

– ¿Había visto tal cobertura para la presentación de un jugador en Chile?

“En una sala de prensa yo creo que es primera vez que una conferencia está tan concurrida, porque por ejemplo también está el caso de Matías Fernández que llenó parte del Estadio Monumental en su regreso aquí a los pastos de Macul. De momento, me parece que sí, es una de las presentaciones mas concurridas en el fútbol chileno”.

Andrés Mitchell, periodista de TVN. (Foto: Bolavip)

Alejandro Astudillo (Mega)

– Cómo definiría este regreso de Arturo Vidal al fútbol chileno?

“Bombástico, eso es. Arturo Vidal, tenemos que pensar que viene de jugar en Europa, en los grandes equipos, no habíamos tenido un jugador de ese pergamino y ahora está en nuestro país, vistiendo la camiseta de sus amores”.

– ¿Recuerda otro caso similar?

“Está a la altura del retorno de Marcelo Salas cuando vuelve a la U, del retorno de Iván Zamorano cuando se lo había prometido a su padre. Lógicamente tenemos que disfrutarlo, porque todavía tiene para darle físicamente al fútbol chileno”.

– ¿Qué se podría esperar de Vidal en Colo Colo? ¿Goles, títulos, campeonatos?

“Él está acostumbrado a ganar títulos, a estar siempre arriba y él va a luchar por eso. No creo que sea raro que lo veamos a fin de año levantando una copa, da lo mismo cual, Copa Chile o Campeonato Nacional. Pero él va a estar peleando arriba”.