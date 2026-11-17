La FIFA castigó a Argentinos Juniors y desató un efecto dominó inmediato: el iquiqueño tendrá que volver sí o sí a Colo Colo en 2027.

Un inesperado problema se le avecina a Colo Colo en el próximo mercado de fichajes tras el duro golpe que recibió Brayan Cortés en Argentina. Y es que el arquero chileno podría verse obligado a regresar al Estadio Monumental luego de que la FIFA aplicara una severa sanción a Argentinos Juniors, club donde actualmente se encuentra a préstamo.

En las últimas horas, el ente rector del fútbol mundial castigó al conjunto trasandino con la prohibición de incorporar jugadores durante los próximos tres mercados de pases, medida que se mantendrá vigente hasta que la institución regularice sus compromisos financieros pendientes.

Brayan Cortés sufrió una inesperado golpe a su futuro en Argentina.

El fallo de la FIFA genera un efecto directo en el futuro del ‘Indio’. Cortés milita en el Bicho en calidad de préstamo desde Colo Colo hasta diciembre de 2026, pero la sanción complica cualquier posibilidad de que Argentinos Juniors concrete su continuidad mediante una opción de compra o lo inscriba definitivamente para la próxima temporada.

De esta manera, el escenario apunta a que el guardameta deberá volver al Estadio Monumental una vez finalizado su préstamo. En Macul tendrán que resolver qué hacer con el arquero de cara al 2027, donde podría buscar un nuevo préstamo, una venta o sumarse a la pelea por el arco del Cacique junto a Vozinha, Fernando De Paul, y los canteranos Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva.

Brayan Cortés no sigue en #AAAJ.



El club fue inhibido por la FIFA y no podrá fichar durante los próximos tres mercados de pases.



El pase del arquero pertenece a #ColoColo y tiene una cláusula de salida de 500k USD. Ya hay equipos argentinos interesados en él, además de la #UC. pic.twitter.com/xLx14KKeAW — Claudio Canario (@claudiocanriocc) November 17, 2026

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En síntesis…