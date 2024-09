Colo Colo ya se encuentra en Argentina para la revancha de los cuartos de final de Copa Libertadores contra River Plate, luego del empate 1-1 que pactaron en Santiago la semana pasada.

El Cacique viajó el domingo por la tarde a Buenos Aires, donde fue despedido por una incréible caravana desde el Estadio Monumental hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Pudahuel.

Y al otro lado de la cordillera están anonadados con este fenómeno producido por el cuadro popular, equipo donde están concentradas todas las esperanzas del fútbol chileno.

Este lunes en la primera edición de ‘Sports Center’ en ESPN Argentina, el periodista Lenardo Gabes elogió al elenco dirigido por Jorge Almirón y advirtió a River de cara a esta revancha.

“Hay un detalle que para mí se está pasando por alto. River no dejó una buena imagen en Chile, fue superado por Colo Colo durante 60, 70 minutos. Cuando hablo de superado por Colo Colo, no lo metió dentro de un arco, hablo desde el dominio de lo territorial. Colo Colo no lo peloteó, pero en el segundo tiempo River no llegó al arco, salvo un tiro de (Santiago) Simón de lejos”, planteó el comunicador.

“Para mí lo mejor de Colo Colo fue que le copó la mitad de la cancha, mostró otra presencia, mostró jugadores con esa experiencia”, agregó.

En Argentina están sorprendidos con el fenómeno Colo Colo

En la misma línea, Leo Gabes avisó al Millonario que va a “enfrentar un rival que no les va a regalar nada, que se juega todo también y que tiene este partido con el descanso que tenía que tener, no viene de jugar, el último partido fue ante River la gente lo despidió en Chile, en Santiago, con una fiesta sabiendo que es el partido”.

“River va a jugar con un equipo que está a la altura de las circunstancias (…) Es un partido bravo, es un partido bravo”, concluyó el panelista.

Colo Colo fue despedido por una multitudinaria caravana. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora es la revancha de River Plate vs Colo Colo?

El partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Libertadores, entre el Millonario y el Cacique, será este martes 24 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires.