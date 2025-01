Maximiliano Falcón aún no se integra a la pretemporada de Colo Colo que se está realizando en la Cuarta Región. El defensor uruguayo de 27 años tiene contrato vigente por toda esta temporada.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa reveló que el Cacique recibió una oferta por el defensor charrúa. “Recibimos una propuesta de un equipo extranjero por los servicios de Maximiliano Falcón, la cual también analizó el directorio y también vamos a tener una respuesta con respecto a esa propuesta”.

También se refirió al cariño que existe por el jugador: “Es un jugador muy querido no solamente por la afición, sino también por el equipo, por la administración, por este presidente. Es un jugador muy querido, que llegó en momentos muy complicados, le tenemos mucho cariño, es una insignia nuestra Maxi. Por mí no se fuera nunca, pero ustedes saben que los jugadores tienen proyecciones y nosotros no somos quién para poder coartarles esas proyecciones”.

Mosa reveló que pronto responderan la oferta que les hicieron llegar por Peluca: “Fue expuesto en el directorio y el directorio va a contestar en los próximos días”.

Maximiliano Falcón sigue en Uruguay por problemas personales y tiene la intención de salir de Colo Colo

El presidente de la concesionaria que administra al Cacique explica por qué Falcón no está en la pretemporada: “Lo que pasa es que él tuvo un par de problemas personales y algunas cosas en Uruguay las cuales estuvimos conversando permanentemente con él. Después apareció esta propuesta, pero no, Maxi Falcón tiene contrato vigente, no se le adeuda nada como escuché por ahí en algunos canales de televisión de que nosotros no le habíamos comprado el pase o lo debemos plata, lo cual descarto completamente”.

Aníbal Mosa reveló que la intención del defensor uruguayo es partir de Colo Colo: “Es un tema que él tiene la intención de salir del club, y el club está viendo cuál es la posición que va a tomar para dejarlo salir”.

También menciona que la oferta “no es atractiva” y evitó dar cifras. El puermontino asegura que se puede extender el contrato de Falcón, pero también puede salir: “Puede existir eso y también el directorio sobre cuál es el número que estaría de acuerdo por darle la salida a Maximiliano Falcón”.

Maixmiliano Falcón tiene oferta de club extranjero. (Foto: Photosport)

Por último descarta un incumplimiento: “No hay un desacato, lo que ha estado sucediendo con Maxi es un tema que estamos conversando con él y su representante. Esperamos que la a la brevedad se presente a hacer la pretemporada y todos los partidos amistosos”.