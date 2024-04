En Colo Colo no quieren seguir perdiendo puntos en el Campeonato Nacional y el próximo lunes intentarán retomar la senda del triunfo ante Cobreloa, por la octava fecha. El Cacique viene de perder por 2-1 de visita frente a Fluminense por Copa Libertadores.

Hasta el momento, el cuadro popular tiene tres derrotas en el torneo, que lo tienen en la séptima posición con 10 puntos, a nueve unidades del líder que es su archirrival, Universidad de Chile.

Y en la previa del duelo contra los Mineros, el lateral Óscar Opazo atendió a los medios de comunicación y defendió la decisión que ha tomado el entrenador Jorge Almirón, de dosificar el equipo para afrontar los dos torneos.

“El entreandor está en el derecho de hacer los cambios que estime pertinente según las exigencias que tenemos. Yo como jugador y la mayoría o todos, siempre queremos jugar. Pero el técnico decide quién está para jugar o no. Acá estamos todos capacitados para jugar, somos un plantel amplio, estamos en Colo Colo”, comenzó diciendo.

Seguido, golpeó la mesa para que todo el plantel esté dispuesto a colaborar en este momento, dirigido principalmte a alos juveniles y suplentes.

“Por algo están los juveniles que están en el primer equipo, los que no han tenido la posibilidad de sumar tantos minutos como los titulares, pero esto es un plantel amplio, de 25 jugadores, por ahí, y el que le toque tiene que estar preparado. Así lo exige Colo Colo. Si uno no está preparado para jugar acá, no se puede. Si están en el primer equipo es por algo. La exigencia la va a tener el que juegue uno, cinco o 90 minutos consecutivos”, lanzó el Torta.

Óscar Opazo es uno de los pilares del Colo Colo 2024. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

Cansancio y ganas de jugar

En su caso personal, Opazo aseguró que siempre quiere jugar y ayudar al equipo desde el campo de juego, pese al cansancio que acumula por la seguidilla de partidos y los viajes.

“Uno como jugador quiere jugar siempre, más alla de los dolores, del cansancio. Pero ahí el entrenador también toma sus decisiones, él sabe que hay un desgaste más allá de los partidos, viajes. Pero como uno siempre quiere jugar…”, indicó.

“Yo en lo personal me he sentido súper bien, en comparación al año pasado que tuve un par de lesiones que me impidieron jugar continuamente. Hoy me siento muy bien, tuve una pretemporada muy bueno y eso permite que esté jugando constantemente”, completó el carrilero de 33 años.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo versus Cobreloa?

El partido entre el Cacique y los Minieros se disputará el lunes 15 de abril, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental.