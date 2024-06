En los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 se enfentarán Colo Colo y Junior de Barranquilla, equipo que se vieron las caras por única vez hace 30 años por el mismo certamen continental. Y en Colombia, están expectantes por la visita del Cacique junto a su gran figura, Arturo Vidal.

Cabe recordar que en el pasado mercado de verano, el King estuvo cerca de arribal al país cafetalero como refuerzo del América de Cali, siendo uno de los clubes interesados en contar con sus servicios tras su paso por Brasil.

Y en conversación con BOLAVIP, un excompañero del volante de 37 años en el recordado Colo Colo del 2006, lamenta el no arribo de Vidal a los Diablos Rojos.

Se trata de Andrés González, exfutbolista colombiano que fue bicampeón con los albos, que atendió el llamado de este medio para hablar del partido por Copa Libertadores, ya que también jugó en Junior. Pero de igual le forma tuvo palabras para este fallido fichaje del emblema de la Selección Chilena, en el equipo de sus amores.

“Muy cerca, muy cerca. O por lo menos desde acá eso fue lo que nos dijeron. Creo que el negocio siempre estuvo lejos. El negocio como tal siempre estuvo lejos, pero la posibilidad estuvo y le hicieron mucha bulla. Me imagino que Sonia (Isaza, pareja de Vidal) tenía mucho que ver en relación con esa decisión. Lástima, porque creo que Arturo le habría dado otro tinte, otro estatus no solamente al América, sino que al fútbol colombiano. Haber tenido a Arturo acá habría sido muy ganador para el fútbol colombiano”, comenzó diciendo el otrora zaguero.

¿Se habrían reunido en Cali?

Eso sí, González dejó claro que no estaba si seguro si podría reunirse con el ídolo colocolino en Cali.

“No sé si en algún momento nos íbamos a ver, no sé si en algún momento nos íbamos a saludar. No sé si Arturo… me imagino que me recuerda, pero no sé cómo sería”, reflexionó.

Finalmente, el caleño, formado en América, solo tuvo elogios para el bicampeón de América con La Roja.

“Pero definitivamente la carrera que construyó ese loco es impresionante. A Vidal me pongo de pie a aplaudirlo. El fútbol que mostró, lo competitivo que es, donde jugó, todo lo que hizo, es un crack”.

En la actualidad Andrés González tiene un Centro de Entrenamiento Funcional en Cali. (Foto: Instagram)

¿Cuándo se enfrentarán el Colo Colo de Arturo Vidal y Junior?

Las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores 2024 se llevarán a cabo en la semana del 14 de agosto los partidos de ida, y las revanchas serán la semana siguiente, del 21 del mismo mes. En el caso del Cacique versus el Tiburón todo comenzará en Santiago y se definirá en Barranquilla.