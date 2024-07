Por estos días en Colo Colo tienen un único objetivo para fichar en lo que resta del mercado de invierno. Se trata del lateral derecho Mauricio Isla, referente de la Selección Chilena que pertenece a Independiente de Avellaneda.

En el Cacique están en negociaciones con el jugador y su círculo, pero también deben pagar una cláusula de salida al equipo argentino. Mientras se resuelve aquello, en el plantel del cuadro popular están atentos, aunque no impacientes.

En Colo Colo están atentos a Mauricio Isla

Así lo comentó este martes el defensa Alan Saldivia, quien expresó que el Huaso sería un gran aporte.

“Sí, claramente que sería un refuerzo de jerarquía, que nos van a ayudar un montó en el tema de la experiencia. Nosotros estamos muy bien y el que llegue, que llegue para sumar y vamos a estar contentos por eso. Y sino se da, bien también, porque estamos bien”, respondió ante la consulta de los medios.

En esa línea, el central de 22 años dejó clara su postura respecto al refuerzo que pueda llegar de aquí al cierre del libro de pases.

“Con respecto con los que lleguen o no lleguen, o rumores, creo que tenemos un buen plantel, estamos contentos. El que llega, que llegue a sumar. Y si no llega, estamos bien también”, indicó.

Alan Saldivia es una de las jóvenes figuras de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Alan Saldivia no quiere cubrir al lateral derecho

También, el zaguero uruguayo aprovechó la oportunidad para dar a conocer que no se siente cómodo jugando de lateral derecho, puesto que ha tenido que ocupar de emergencia en un par de partidos.

“O sea yo como refuerzo en esa zona no me siento, porque las veces que me ha tocado jugar fue para ayudar al equipo. Y siempre que me toque lo voy a poder hacer. Siempre que lo pueda hacer voy a ayudar al equipo, desde donde me toque”, cerró Saldivia.