En Perú no lo está pasando nada bien el atacante Gabriel Costa, quien fue figura en Colo Colo entre 2019 y 2022. El uruguayo-peruano está cortado en Alianza Lima y ambas partes están tratando de destrabar su salida del club de La Victoria.

El Gabi no está en los planes del entrenador Alejandro Restrepo y además está distanciado con la barra aliancista. Todo esta situación ha generado una ola de reacciones en el país nortino.

En Perú le dan con todo a Gabriel Costa

Este martes, el famoso columnista que se autodenomina ‘El Bombardero’ en el diario digital Trome, le dio con todo al otrora delantero de los albos.

Principalmente por la indemnización que esdtaría pidiendo Costa para salir del cuadro blanquiazul y buscar nuevos rumbos, ya que tiene contrato vigente.

“Cuando parecía que todo estaba resuelto, el ‘Gabi’ de La Vicky se puso en plan y no quiere irse si no le pagan todo su contrato. Nadie lo quiere y él lo sabe, pero no está dispuesto a perdonar ni un ‘coco’. Le han dado tiempo para que busque algo. Si no encuentra nada, los victorianos tendrán que comerse ese budín con pasas y pagarle por calentar la banca. Ayayayyyyy…”, escribieron en el medio limeño.

Gabriel Costa visitó a Colo Colo con Alianza Lima en la pasada fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La versión del ex Colo Colo

Por su parte, Gabi Costa habló con Radio Continental de Uruguay, donde habló de su complicado momento.

“Mi contrato con Alianza Lima vence en diciembre, pero el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta para el segundo semestre, ya me lo comentó la gerencia, así que estoy buscando opciones. Me han llegado propuestas, pero no concretas”. expuso.

Entre las alternativas que estarían analizando Costa y su entorno, es volver al fútbol chileno. Incluso, habrían conversaciones avanzadas con un club nacional.