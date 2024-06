El periodista y conductor televisivo no comparte que el Cacique intente fichar al delantero de 27 años, quien no registra gran continuidad con el Athletico Paranaense.

Entrega sus razones: Manuel de Tezanos no aprueba la opción de Lucas Di Yorio a Colo Colo

Colo Colo busca fichar un centrodelantero en el mercado de fichajes. La billetera en el estadio Monumental no es muy amplia. De hecho, cuenta con un presupuesto de aproximadamente tres millones de dólares en esta ventana de mercado, una cifra baja para la jerarquía de refuerzos que necesita.

El periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, informó que el cuadro Albo inició contactos con Lucas Di Yorio. “Este año llegó al Athletico Paranaense de Brasil, donde me parece que por eso Colo Colo apunta al futbolista, porque ha tenido poca actividad. Ha marcado dos goles, estuvo en el torneo estadual”, reportó en Todos Somos Técnicos.

Esta opción no gustó a Manuel De Tezanos, quien criticó al Cacique por buscar a jugadores que no tienen espacio en sus actuales clubes. “Colo Colo no puede seguir buscando este tipo de oportunidades de mercado”, expresó el conductor de TST.

Manoel continuó con su crítica: “¿Cuándo Colo Colo va ir en búsqueda de un jugador que por lo menos alterne en la titularidad tipo Lucero?”. De Tezanos expresó su opinión sobre la forma de afrontar el mercado en el Cacique: “Repite la tendencia de ir a buscar jugadores que les está yendo mal en sus equipos”.

Lucas Di Yorio aparece como opción para Colo Colo en el mercado de fichajes (Foto: Photosport)

Daniel Arrieta comentó la cifra que le significaría al Cacique fichar un jugador que venga con continuidad. “La realidad es. Hoy Colo Colo si quiere sacar a un jugador titular en cualquier equipo, tres, cuatro millones de dólares fácil y no está ese dinero”.

En ese sentido, Manuel de Tezanos continuó con su crítica: “Entonces se gastan tres, cuatro millones en cuatro jugadores malos que después tienen que pagarle el sueldo por tres años”.