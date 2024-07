Colo Colo avanzó a la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024 tras derrotar por la cuenta mínima a Deportes Santa Cruz con un solitario gol de Carlos Palacios. Ahora, el Cacique se prepara para la reanudación del Campeonato Nacional 2024 y la Copa Libertadores de América.

Para estos dos objetivos que se trazó Jorge Almirón y su cuerpo técnico es necesaria la incorporación de piezas al plantel, pero lamentablemente solo han podido sumar a Javier Correa quien para más remate se lesionó.

“Lamentablemente la lesión de Correa es importante para Colo Colo porque es un 9 que se acomoda rápido al equipo. No es lo mismo un mediocampista o un defensor, le iba a venir muy bien y lamentablemente no lo va a tener”, analizó Gustavo de Luca en diálogo con Bolavip Chile.

Javier Correa es, de momento, el único refuerzo albo. | Foto: Photosport

El campeón de la Recopa Sudamericana con los albos se pone en estado de alerta por la lentitud en el Mercado de Pases: “Aún no se vislumbra ningún refuerzo y se viene la Copa Libertadores. Se ha visto lento, no se ha movido rápido en las compras. Es el único equipo que queda en el ámbito internacional y necesita reforzarse, que no se haya movido es raro”, aportó.

“No ha podido cerrar a ningún jugador y va a tener que jugar con lo que tiene. Es muy raro porque no se movió bien en este Mercado de Pases”, concluyó el otrora crack del Cacique en la década de los 90.

¿Habrá más refuerzos en el Estadio Monumental? De momento, Javier Correa es la única incorporación para el segundo semestre y se mantienen vigentes las tratativas para que Mauricio Isla se sume al equipo.

Colo Colo vs. Unión Española, día y hora

Colo Colo recibe a Unión Española el próximo domingo 21 de julio a las 5:30 de la tarde de Chile continental, duelo válido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024 y que marcará la reanudación del torneo para los albos.