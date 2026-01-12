Colo Colo partirá esta semana a Uruguay para continuar con los trabajos de la pretemporada y, además, enfrentar el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ donde enfrentará a Olimpia de Paraguay, Alianza Lima de Perú y al local Peñarol.

En Uruguay, también, Fernando Ortiz pretende que lleguen más jugadores y se sumen a Joaquín Sosa, Matías Fernández Cordero y Javier Méndez, donde los primeros dos ya entrenan con el primer equipo y el último solo falta la oficialización.

Es en esa línea donde podría caer un refuerzo desde Argentina, pero que jugó la última temporada en O’Higgins de Rancagua: “La intención que tiene Colo Colo es que mañana (hoy) se termine de cerrar la llegada del delantero Maximiliano Romero”, reveló el periodista argentino, Nahuel Ferreira.

El profesional de las comunicaciones, incluso, revela la fórmula que haría llegar a Romero al Estadio Monumental: “Está todo encaminado con Argentinos Juniors para un préstamo con cargo y con opción de compra, faltan detalles”.

No hay nada que separe al jugador de Macul ya que, según Ferreira, Romero ve con buenos ojos mantenerse en la Liga de Primera para la presente temporada: “El jugador dio el visto buen para seguir en el fútbol chileno”, remató.

Cabe mencionar que en el segundo semestre de 2025, Maximiliano Romero disputó 13 compromisos con la camiseta de O’Higgins en la Liga de Primera: marcó 7 goles y aportó con 2 asistencias en casi 1000 minutos jugados.

En síntesis

Colo Colo disputará el torneo Serie Río de La Plata en Uruguay ante tres clubes extranjeros.

El delantero Maximiliano Romero llegaría al club mediante un préstamo con cargo y opción de compra.