Colo Colo en este domingo tendrá su primer gran desafío del año, en la que los ‘Albos’ se verán las caras ante Huachipato, con quien disputará una nueva edición de la Supercopa de Chile y en la que Jorge Almirón, no podrá contar con una de las grandes figuras del ‘Cacique’: Damián Pizarro.

Sobre lo que será el futuro del joven atacante del ‘Cacique’, un ídolo y referente del club como lo es Esteban Paredes tuvo un importante diálogo con el programa ‘Mediapunta’, en la que abordó de la bombástica decisión que podría tomar el DT de Colo Colo con el atacante para este 2024.

“Conociendo al profe (Jorge) Almirón, yo creo que no lo va a ocupar mucho a Damián Pizarro”, partió señalando Paredes.

Siguiendo con su explicación, el ‘Tanque’ indica que la inminente partida de Pizarro a mitad del 2024 al Udinese de Italia, hace que sea muy probable que Almirón no se la juegue con darle muchos minutos al ‘Haaland de Macul’, sabiendo que no será una pieza que le durará por toda la temporada.

“Yo pienso eso, no sé si el tiempo me dará la razón o no, pero un chico que se va a mitad del año, si tu juegas con él, no te puedes proyectar con él”, declaró.

Pizarro partiría de Colo Colo a mitad de temporada | Foto: Photosport

Para el histórico ‘Albo’ es muy importante que el entrenador argentino no tome mucho en cuenta a Damián Pizarro pensando en lo que será la siempre decisiva etapa final de una temporada

“Imagínate si Colo Colo clasifica a la Copa Libertadores, no te puedes proyectar con él porque al final se va a mitad de año”, explicó.

La ayuda en el minutaje del Campeonato Nacional

Finalmente, Paredes sentencia señalando de que el joven atacante de Colo Colo podría sumar más minutos en el torneo nacional debido a lo que es la regla del minutaje de juvenil, que Pizarro cumpliría a cabalidad.

“Le puede servir en momentos donde Damián me cumple como 9 y por el minutaje (torneo nacional), que esa es una opción”, cerró.