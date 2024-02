A principios de enero de 2024, el directorio de Blanco y Negro aprobó la venta del delantero Damián Pizarro a Udinese de Italia, por lo que la joven promesa de Colo Colo vivirá en los próximos meses su primera experiencia en el Viejo Continente.

No obstante, una fuerte polémica se desató al interior del Cacique, pues los 3.8 millones de dólares por el 70 por ciento del pase por el cual habría sido vendido Pizarro generó la molestia de Aníbal Mosa.

“No me gustó para nada, no estuve de acuerdo, de hecho voté en contra. Encuentro que a Damián lo regalamos, así lo hice ver en el directorio, no era el momento para vender a Damián”, indicó en su momento el dirigente albo.

PERIODISTA ITALIANO REVELA EL VERDADERO MONTO QUE PAGARON POR DAMIÁN PIZARRO

Durante las últimas horas, el periodista italiano Nicolò Schira utilizó su cuenta de X para dar a conocer cuál fue la verdadera cifra que canceló el cuadro italiano por el ariete chileno.

El comunicador y experto en fichajes habló de una cifra cercana a los 6,5 millones de euros, monto más elevado que el mencionado anteriormente.

Pizarro es una de las grandes promesas del fútbol chileno | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Recordar que Pizarro ya se realizó los exámenes médicos en el elenco de Friuli, con el cual firmó un contrato por las próximas cuatro temporadas.

¿CUÁNDO PODRÍA SER EL DEBUT DE DAMIÁN PIZARRO EN UDINESE?

El Cacique consiguió que Damián Pizarro pueda mantenerse en el Monumental hasta julio. Tras ello, el delantero podría sumarse a Udinese o nuevamente salir a préstamo a sumar experiencia.