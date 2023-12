Colo Colo debía ganar a Unión Española para llegar con chances de ser campeón en la última fecha, pero nada de eso sucedió y posiblemente en el peor partido del año, los albos cayeron por 0-2 y se despidieron del título.

Uno que no estuvo presente en la cancha del Estadio Monumental fue Esteban Pavez, quien estaba suspendido y tuvo que ver el partido desde afuera. De igual manera, una vez finalizado el compromiso, habló con la prensa.

Pavez sorprendió diciendo que el torneo hubiese sido demasiado premio para este plantel: “Fue una semana especial, se habló mucho de la cancha y la gente nos vino apoyar, era para que fuera una fiesta o estirar el campeonato hasta la otra semana”.

El Cacique se quedó con las manos vacías. | Foto: Photosport

“Nos queda un partido más que vamos a querer ganar, pero es un momento muy duro, pero era mucho premio para el año que hemos hecho”, complementó el volante y capitán de los albos.

“Han pasado muchas cosas extra futbolísticas, me tocó ser capitán, con muchos jugadores lesionados. No sé si es un fracaso, obviamente que tenemos que ser campeón, pero por cómo se han dado las cosas creo que la ilusión que teníamos fue por la segunda rueda, porque la primera fue muy mala”, dijo.

En el cierre, le tira las orejas a la dirigencia de Colo Colo: “No sé si más inversión o no, que los busquen mejor, con más tiempo. Colo Colo debería estar buscando refuerzos hace seis meses atrás, no sé si lo habrán hecho o no, es un tema que no es mi trabajo, pero creo que las cosas se hacen con tiempo y estructura deportiva que ha faltado en el último tiempo”.

¿Qué le queda a Colo Colo?

Al Cacique le queda la última fecha del Campeonato Nacional 2023 frente a Curicó Unido el próximo viernes y, días después, deberá viajar hasta Iquique para disputar la final de la Copa Chile ante Magallanes.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023 con 50 puntos, mientras que Huachipato quedó con 53 y Cobresal con 55 tras los triunfos del día domingo.