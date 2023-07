Esteban Pavez le entrega un ultimátum a Colo Colo por su renovación: "Espero firmar luego y si no, que me digan que no voy a seguir"

Esteban Pavez hizo un correcto partido en el día de ayer ante Huachipato en un vital triunfo del Cacique en el Campeonato Nacional 2023, per lamentablemente para él tuvo que salir de manera preventiva después de sentir un tirón.

El capitán de los albos valoró la remontada en el Estadio Monumental ante un complicado Huachipato: “Era importante ganar hoy día (ayer). Se nos quedaron dos puntos allá en Chillán y estábamos mentalizados en ganar este partido. Nos vamos con mucha confianza para lo que viene”.

Pavez no pierde la ilusión de pelear el torneo con los albos: “Ese es el gran objetivo que nos propusimos a principio de año. Le queremos dar una alegría a la gente. Ha sido un año irregular en todo aspecto, pero esperamos de acá en adelante agarrar una regularidad. Este Colo Colo está para pelear el Campeonato”.

Pavez le entregó ultimátum a Colo Colo por su renovación. | Foto: Photosport

En el cierre, habló de su renovación y lanzó ultimátum a la dirigencia alba: “Soy un agradecido de Colo Colo, Me quiero quedar acá porque soy feliz, pero ya pasa netamente por el club. Están hablando con mi representante, pero todavía no he firmado nada. Espero firmar luego si es así y si no, que me digan que no voy a seguir”.

¿Sigue o no? Lo concreto es que Esteban Pavez es uno de los jugadores con más jineta dentro del plantel, situación que lo tiene como capitán del Cacique y con todas las ganas de estirar su vínculo con el equipo que lo formó.