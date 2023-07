¿Hay oferta por Jordhy Thompson y Damián Pizarro o no? Daniel Arrieta cuenta la firme en Colo Colo

La semana en Colo Colo estuvo marcada por las supuestas ofertas que podrían sacar a Jordhy Thompson y Damián Pizarro del Cacique, quienes tendrían ofrecimientos desde el viejo continente para dejar al conjunto albo.

En el partido de ayer ante Huachipato, tanto Thompson como Pizarro fueron titulares en el triunfo del Cacique frente a los acereros y ambos cumplieron una buena labor en medio de la incertidumbre por su futuro.

Es precisamente en este contexto que Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports que cubre a Colo Colo en el día a día, disipó las dudas sobre los rumores de que los jóvenes valores albos puedan partir en pleno torneo y dejar a Gustavo Quinteros con un plantel mermado.

Jordhy hizo buen partido ante Huachipato. | Foto: Photosport

“Es efectivo que hay sondeos, es efectivo que quienes representan a estos jugadores han informado que puede llegar alguna oferta”, abrió los fuegos con los rumores que azotaron las oficinas del Monumental esta semana.

Eso sí, Arrieta aclara: “Pregunté hace minutos y lo que me confirman es que todavía no llega nada formal. Saben que algo puede llegar, pero no ha llegado ninguna oferta de momento”, dijo en la transmisión del cotejo.

Ahora, habrá que ver si efectivamente la semana entrante se materializa una oferta por uno o los dos jugadores de la cantera alba, quienes mantienen contrato vigente y para salir deberán tener el visto bueno de la plana mayor de Blanco y Negro.