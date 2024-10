En Colo Colo todo es alegría luego de la victoria por 2-0 ante Cobresal del pasado sábado en el Estadio Monumental, que dejó al Cacique dependiendo de sí mismo para ser campeón del Campeonato Nacional 2024.

Eso sí, los albos tienen siete partidos decisivos por delante y no pueden tropezar, para sacar provecho de la caída que tuvo Universidad de Chile ante Deportes Iquique.

Y en aquel partido ante los Mineros, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, hizo un tremendo gesto con un pequeño hincha de Colo Colo, lo que quedó grabado en el Lado B que mostró el club en sus redes sociales.

Así fue el destacado gesto de Aníbal Mosa con el pequeño hincha de Colo Colo

El timonel albo invitó al hijo de un vendedor que trabaja en las inmediaciones del Monumental a ver el partido en el palco presidencial de La Ruca, una experiencia que el niño jamás podrá olvidar.

En el video que se comenzó a viralizar en redes sociales, Mosa le pregunta al pequeño: “¿Cómo llegasta a estar aquí en el palco presidencial de Colo Colo, al lado del presidente?”.

A lo que el niño procede a contar lo sucedido, luego de haberle pedido una prenda al empresario de origen sirio en su ingreso al reducto de Macul.

“Estábamos ahí en el auto, él venía llegando, todos le habían pedido fotos. Mi papá me llamó y el tío Aníbal estaba ahí. Mi papá estaciona autos, vende sánguches de potito, vende bebidas y al tío Aníbal me lo encontré afuera en un auto rojo”, relató el menor.

“Le pedí el polerón y me dijo que se iba a embarrar de frío. Me dijo vamos para adentro y te voy a regalar una camiseta de un jugador y no pensé que íbamos a estra acá. Ahora estoy aquí, comiendo de todo, pasándolo muy bien con el tío Aníbal”, completó el fanático colocolino.

Mira a continuación el video: