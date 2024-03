Ayer Colo Colo venció por 2-0 a Huachipato y sumó su segundo triunfo en el Campeonato Nacional 2024. El Cacique se impuso con autoridad en el Estadio Monumental con un equipo mixto. Esto porque varios titulares fueron reservados para el desafío de mitad de semana por Copa Libertadores.

Una de las figuras en la victoria contra los Acereros fue el volante y capitán Esteban Pavez, quien tras el partido atendió a los medios de comunicación para defender a uno de sus compañeros.

Se trata del joven delantero Damián Pizarro, que ha debido lidiar con las críticas en este inicio de temporada, por su bajo rendimiento luego de haber sido vendido al Udinese de Italia.

En esa línea, Pavez lo respaldó y apuntó a los rumores de la prensa respecto a su disposición con el equipo: “Está entrenando bien, creo que el otro día salieron un par de cosas, eso no le hace bien a nadie, no sé por qué inventan esas cosas. No sé con qué fin lo hacen, no sé de donde sacan esa información. Una lata, porque así la gente se le va encima“.

“Ustedes los periodistas tiene que sacar fuentes que son verdaderas, o preguntarle a él o preguntarme a mí, yo digo la verdad. Esas cosas no le hacen bien a nadie, así que es una reflexión para todos“, completó.

Damián Pizarro fue titular ante Huachipato pero todavía no se ha podido reencontrar con el gol. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Aforo Estadio Monumental

Pero eso no fue todo, ya que el Huesi también pidió poder contar con el aforo habitual del Estadio Monumental, ya que hasta ahora las autoridades solo han autorizado 30 mil espectadores.

“La gente se ha portado bastante bien, no sé por qué están haciendo ese tipo (de medidas), que tenemos menos aforo. La gente se portó bien, el otro día igual. Están matando al fútbol así, nosotros queremos jugar con el estadio lleno. Somos el equipo más grande, siempre llenamos este estadio“, expresó.

En esa línea, hizo el llamado para contar con el Monumental lleno para el próximo domingo en el Superclásico contra Universidad de Chile.

“Así que ojalá que para el clásico y de aquí para adelante juguemos todos los partidos a estadio lleno“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del cuadro popular será este miércoles 6 de marzo, a las 21:30 horas, de visita ante Sportivo Trinidense de Paraguay por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores.