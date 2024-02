El destacado ex volante nacional, Jaime Valdés se prepara para lo que será su ‘Último Vuelo’, su partido de despedida que se desarrollará el 28 de marzo en el Estadio Monumental, en la que cerrará de la mejor manera posible lo que fue su gran carrera futbolística.

En las últimas horas, el ‘Pajarito’ conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y en la que compartió de varias anécdotas de lo que vivió en el fútbol, en donde dentro de esto, reveló una importante propuesta que le realizó un ex DT de Colo Colo: Pablo Guede.

“Yo tuve la posibilidad de ser ayudante de Pablo Guede, él me llamó y me lo propuso y la verdad en un momento me intereso, pero yo tengo mis cosas acá en Santiago, tengo algunos emprendimientos, algunas inversiones que tengo que seguir y no me puedo mover mucho de Santiago”, comenzó señalando Valdés.

Siguiendo en aquello, el retirado jugador explicó la razón de su negativa a esta propuesta de Pablo Guede para sumarlo en su cuerpo técnico, en la que declara que no posee de los conocimientos y ni cursos requeridos para emplazar dicha labor.

Valdés y Guede coincidieron en Colo Colo | Foto: Photosport

“Por eso decidí no acompañarlo a él en esa parte de ayudante técnico, tampoco he realizado el curso acá, son tres años, es muy largo y desgastante, entonces por esa parte también”, explicó a Radio Futuro.

Finalmente, Valdés habló sobre la posibilidad de seguir ligado al mundo del fútbol, en la que dejó más que claro que no se ve siendo un entrenador debido a que no se considera una persona con personalidad fuerte para dicho cargo.

“Aparte yo soy un tipo muy sencillo, no tengo una personalidad fuerte y no me veo como entrenador, esa es la verdad, prefiero seguir con mis cosas y mis emprendimientos”, concluyó.