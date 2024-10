Pablo Guede reveló su debilidad por Paulo Díaz. El DT argentino se refirió al seleccionado chileno con guantes blancos: para él destaca sobre los demás jugadores tras la cordillera. A su vez, sorprendió con una inédita confesión.

En conversación con ESPN, el entrenador llenó de elogios al defensa de La Roja. Relató cómo lo conoció en Palestino, club que dirigió entre 2014 y 2015. No esperaba que tuviera tanto talento.

“A mí me gusta mucho el central de River, Paulo Díaz. A mí me encanta, es tremendo. Lo tuve con 17 años en Palestino y no jugaba. Era así (muestra su dedo meñique). Me lo presentan así y viene todo desgarbado”, señaló.

Tras ello, aseguró: “Dije ‘este no puede jugar al fútbol’, fue una risa. Tenía 16-17 años. Cuando lo puse: madre de Dios. Te mataba. Lo hice jugar de central, de lateral, de 5 y de mediapunta. No sabes la calidad que tiene”.

Paulo Díaz se llenó de flores de Pablo Guede.

Luego, aplaudió su momento en River Plate. “Cuando jugamos el primer partido con Argentinos en cancha de River, hace mucho tiempo que no lo veía. Vi que despejaba lejos y dije ‘cómo creció este pibe'”, destacó.

“De chiquito lo veías y era muy bueno, aparte te roba la pelota y decis: ‘¿cómo te la roba ese muchacho?’ Empezó a ser agresivo en el fútbol argentino, siempre te la quería ver robar bien. Antes no te hacía falta y le agregó eso”, señaló.

El hermano de Paulo

Finalmente, Guede -que no está en ningún club por el momento y tuvo paso por Colo Colo- se lanzó: aseguró que el hermano de Paulo es mejor. ¿Quién es? Nicolás, que actualmente milita en el Tijuana y también fue seleccionado chileno.

Para Pablo Guede, el hermano de Paulo Díaz es mejor. Actualmente, Nicolás juega en el Tijuana de México.

“Y el hermano es mejor que él. Es zurdo, tremendo. Está en Tijuana. Y a Paulo después lo trajimos a San Lorenzo y me lo llevé a Arabia. Tengo debilidad por Paulo”, cerró.