Ex DT de Colo Colo explica el poco poder de concreción de los albos: "Situaciones claras no las pueden convertir porque..."

Colo Colo cosechó un amargo empate ante Monagas de Venezuela que no le sirve de mucho en Copa Libertadores, pero al menos se salvó al final del compromiso de lo que hubiese sido una bochornosa caída ante los llaneros.

Hugo González, ex entrenador y jugador de los albos, analizó junto a Bolavip Chile lo que dejó el partido entre el Cacique y los venezolanos, donde explicó por qué le cuesta tanto concretar sus chances de gol al elenco nacional.

“Lamentablemente no se pudo, hubo varias situaciones hasta el último segundo, pero bueno, hay que tomar en cuenta también que lamentablemente Colo Colo no pasa por un buen momento futbolístico y eso se vio reflejado ayer en el juego”, dijo González.

Benegas desperdició un gol solo frente al arco. | Foto: Photosport

Una de las situaciones que quedó más en evidencia en el compromiso de ayer es la falta de gol de los albos, en donde Damián Pizarro y Leandro Benegas desperdiciaron inmejorables chances para anotar.

El ex DT albo incluso trató de explicar por qué le ha costado tanto concretar sus chances a los albos: “Situaciones claras no las pueden convertir porque el nivel de juego no es el mejor y, de esa manera, no resultan algunas situaciones a veces”.

En el cierre, lamenta de sobremanera la igualdad ante un rival que, en sus palabras, no era el mejor: “Era un rival accesible de todas maneras, no era importante por lo mismo Colo Colo tuvo varias situaciones de gol. El nivel del rival, digámoslo, no era muy bueno”.