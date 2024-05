Rodrigo Gómez, ex seleccionado chileno y ex jugador de Universidad Católica, le mandó un fuerte mensaje a Cristián Zavala.

Ex jugador de La Roja se las canta clarita a Cristián Zavala por el tema de las redes sociales: "Tienes que bancarte cuando..."

Colo Colo le pasó por arriba de principio a fin a Audax Italiano y se terminó llevando un importante triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde una de las figuras fue el criticado Cristián Zavala.

Y es que el ex Deportes Melipilla pudo convertir y dar dos asistencias ante los Itálicos y así taparle le la boca a los hinchas colocolinos quienes le pusieron la lápida a mitad de semana en la derrota ante Fluminense, motivo por el cual el extremo tuvo que borrar su cuenta de Instagram.

“Ya no consumo redes desde que me sentí un poco mal. Tenía mucha tensión y la lo eliminé. Ahora estoy muy enfocado en Colo Colo”, explicó tras la victoria del Popular.

RODRIGO GÓMEZ LE MANDA UN POTENTE MENSAJE A CRISTIÁN ZAVALA

En el programa Metrópolis Central de Radio La Clave, Rodrigo Gómez, finalista de la Copa Libertadores 1993 con la UC, le mandó un potente mensaje a Zavala y a los diversos futbolistas.

“El tema de las redes sociales es un tema más sociológico más que deportivo, pero yo creo que a los jugadores les gusta mucho subir fotos cuando están bien en las redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con los tarados que insultan y amenazan, pero cuando tú eres un jugador de Colo Colo y te gusta las redes sociales para una cosa tienes que bancarte cuando la cosa no viene bien”, señaló el ex seleccionado chileno.

Zavala se sacó la rabia y dejó atrás las críticas de los hinchas albos | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Ojo que los deportistas o influencer que le gustan las redes sociales cuando están a favor de ellos, tienen que estar preparados cuando están en contra de ellos. Si a Zavala no le gustó que lo responsabilizaran por perderse goles, hay que tener cuidado”, remató.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO?

Este miércoles 15 de mayo a las 8 de la noche, los albos saltarán a la cancha en Perú para desafiar a Alianza Lima por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores de América, donde necesitan los tres puntos con urgencia.