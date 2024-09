Arturo Vidal destacó en el empate entre Colo Colo y River Plate por Copa Libertadores. El volante de 37 años jugó todo el compromiso y ello fue destacado por los críticos.

Uno de los que alabó al King fue Romai Ugarte. En conversación con BOLAVIP CHILE, el periodista lo llenó de flores y le envió un potente recado a Ricardo Gareca. Para él, exhibió nivel para estar en La Roja.

Así lo manifestó en el análisis del compromiso, del que comenzó asegurando: “Yo creo que es un justo empate y deja la llave abierta. Palacios se echó el equipo del hombro junto a Vidal”.

Sobre este último, destacó: “Cuando está enfocado, no habla y no reclama… se preparó para este partido y lo quería jugar. Me imagino que así lo debe querer mostrar para Ricardo Gareca. Este es otro Vidal”.

“Llave abierta, con jugadores en buen nivel, de Palacios y Vidal. Gareca tiene que tener los ojos abiertos con Vidal, con Aránguiz, la Generación Dorada.. Si van a ir en silla de ruedas, tienen que ir estos”, cerró sobre el tema.

Romai Ugarte llamó a Ricardo Gareca a considerar la opción de Arturo Vidal en La Roja.

Desafío para Arturo Vidal y compañía

En dicha línea, remarcó que el duelo de vuelta puede ser favorable para los albos. Y es que Jorge Almirón debe estar preparando la estrategia para mantener la paridad en el resultado general para alcanzar los penales.

“En el primer tiempo, River también tuvo su oportunidades. Los partidos duran 90 y este resultado le gusta a Almirón. Porque va a intentar buscar el empate allá y los penales”, cerró.

Cabe destacar que en caso de empate en Buenos Aires, no habrá tiempo de alargue. Se definirá al clasificado a semifinales de Copa Libertadores vía lanzamiento de penales.

Cuándo juega Colo Colo

El duelo de vuelta ante River Plate se jugará el martes 24 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental de Núñez.